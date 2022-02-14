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Sağlıkçılar 88 yaşındaki Fatma nineyi aşılamak için karlı yolları aştı - Son Dakika

Sağlıkçılar 88 yaşındaki Fatma nineyi aşılamak için karlı yolları aştı

14.02.2022 11:09
Sağlıkçılar 88 yaşındaki Fatma nineyi aşılamak için karlı yolları aştı

Bingöl'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında görev yapan mobil sağlık ekipleri, karlı yolları aşarak 88 yaşındaki Fatma Çağan'a ulaşıp, aşısını yaptı.

Bingöl'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında görev yapan mobil sağlık ekipleri, karlı yolları aşarak 88 yaşındaki Fatma Çağan'a ulaşıp, aşısını yaptı.

İki doz aşılama oranının yüzde 64,5 olduğu Bingöl'de Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Emin Gündoğdu ile Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Cihat Akbana koordinasyonunda doktor, hemşire ve sağlık personelinden oluşturulan mobil ekipler, kar kış demeden hizmet sunmaya devam ediyor.

Sağlık ekipleri, rahatsızlıkları nedeniyle evinden çıkamayan Kartal köyünde yaşayan 88 yaşındaki Fatma Çağan'a aşı yapmak için yola koyuldu.

Kar nedeniyle aracın ilerleyemediği noktada yürüyerek eve ulaşan sağlık ekiplerini karşısında gören Çağan, büyük mutluluk yaşadı.

"Allah onları kazalardan, belalardan korusun"

Evinde 3. doz aşısı yapılan Fatma Çağan AA muhabirine, Zazaca, sağlık ekiplerinin evine gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Çağan, "Benim için geldiler, aşımı yaptılar. Allah onları kazalardan belalardan korusun. Melekler arkalarında olsun, sağ salim evlerine gitsinler inşallah." dedi.

Oğlu Yadin Çağan da aşı için randevu aldıktan sonra sağlık ekiplerinin karA rağmen evlerine kadar geldiğini belirtti.

Çağan, "Allah devlete zeval vermesin. Aşı olsun, hastalık olsun her yönden devlet bize yardımcı oluyor. Allah razı olsun." diye konuştu.

"Zorlu şartlarda bir hastamıza bile şifa olabiliyorsak ne mutlu"

Mobil ekipte yer alan ebe Seher Gül Tekin, sağlık kuruluşlarına gidemeyen vatandaşlara aşı hizmeti götürebilmek için çalıştıklarını söyledi.

Tekin, özellikle kış mevsiminde zorluklar yaşadıklarını, aracın gidemediği yerleşim yerlerine yürüyerek gitmek durumunda kaldıklarını anlatarak, "Zaman zaman köylülerin yardımıyla, arkadaşlarımızla birbirimize tutunarak, kayarak, düşerek hastalarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Zorlu şartlarda bir hastamıza bile şifa olabiliyorsak ne mutlu." ifadelerini kullandı.

Sağlıkçılar olarak düşündükleri en temel şeyin insanlara faydalı olabilmek olduğunu aktaran Tekin, "İnsanların yüzündeki o mutluluk, hayır duaları, bir insanın bile gönlünü hoş edebilmek en büyük mutluluk oluyor." şeklinde konuştu.

"Aşı oranlarını yükseltiyor, emeklerimizin boşa gitmediğini görüyoruz"

Ebe Arzu Hatice Kılıçoğlu da elverişsiz hava koşulları nedeniyle kimi zaman yolda kaldıklarını, yardım beklediklerini belirtti.

Her şeye rağmen vatandaşlara sağlık hizmetini ulaştırdıklarını dile getiren Kılıçoğlu, "Aşı oranlarını yükseltiyor, emeklerimizin boşa gitmediğini görüyoruz. Bu da bizi daha da motive ediyor. Teyzemize de bugün ulaşıp, aşısını yaptık, duasını aldık." dedi.

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Gündoğdu, Bingöl, kar, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Sağlıkçılar 88 yaşındaki Fatma nineyi aşılamak için karlı yolları aştı - Son Dakika


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