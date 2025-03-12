Diyarbakır'da boğazına şeker kaçan çocuk Heimlich manevrasıyla kurtarıldı... O anlar kamerada
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde okulda nefes borusuna şeker kaçan çocuk, öğretmenin Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu.
Silvan'da Milli Egemenlik İlkokulu'nda teneffüste 1. sınıf öğrencisinin boğazına şeker kaçtı. Çocuğun o sırada koridorda olan sınıf öğretmeni Tuncay Karakuş'a boğazını işaret etmesiyle öğretmen, Heimlich manevrasıyla çocuğu kurtardı. Sınıf Öğretmeni Karakuş'un çocuğa müdahale anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Sağlık › Şeker Krizi: Öğretmen Heimlich ile Kurtardı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?