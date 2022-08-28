Serinlemek için girdiği denizde nadir görülen durum yaşadı... Başında şişlikle hastaneye gitti - Son Dakika
Üye Girişi

Serinlemek için girdiği denizde nadir görülen durum yaşadı... Başında şişlikle hastaneye gitti

28.08.2022 16:47
Serinlemek için girdiği denizde nadir görülen durum yaşadı... Başında şişlikle hastaneye gitti

Serinlemek için girdiği denizde nadir görülen durum yaşadı.

Serinlemek için girdiği denizde nadir görülen durum yaşadı... Başında şişlikle hastaneye gitti

ZONGULDAK - Zonguldak'ta başında şişlik nedeniyle hastaneye başvuran 33 yaşındaki Caner Arık'ın yaşadığı durumun sıcak ödemine maruz kalması sonucu ortaya çıktı. Hastayı inceleyen uzmanlar ise tıpta nadir görülen bir durumla karşılaştıklarını, vakayı uluslararası kongrede yayınlayacaklarını ifade etti.

İstanbul'da çalışan 33 yaşındaki Caner Arık, tatil için Zonguldak'a geldi. Tatilini denizde geçiren Arık, başındaki şişliği fark edince ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvurdu. İlk muayenede hastayı birtakım testlerden geçiren doktorlar, vakanın sıcağa bağlı ödem olduğunu tespit etti. Ödemin el ve ayaklarda yaşanmasının normal olduğu ancak tıp literatüründe ilk kez saçlı deride olduğunu söyleyen Acil Tıp Uzmanı Dr. Abdullah Cüneyt Hocagil şöyle dedi:

"Başında şişme yakınmasıyla 33 yaşında erkek hasta geldi. Vakanın değerlendirme sonrasında başında ciddi bir ödem vardı. Ödemin nedenini hiçbir şekilde açıklayamıyorlardı. Ödem yapacak nedenlere baktık. Nedenlerin hepsini tek tek inceledik. Vakamızın iki gün içerisinde iki sefer denize gittiğini, plajda vakit geçirdiğini, sporcu olduğunu vücut geliştirme sporuyla ilgilendiğini günlük proteinle beslendiğini iki günde bir 25 gram kadar protein tozuyla beslendiğini öğrendik. Diğer nedenleri dışladıktan sonra bunun sıcağa bağlı lokalize ödem kafa derisinde nadir görülen sıcak ödemi olduğunu saptadık. Sıcaklık hastalıkları sıcak hava akımlarının olduğu nednelerde sık karşılaştığımız durumdur. İyi huylu isilik dediğimiz sıcağa bağlı döküntüler, ellerde ayaklarda sıcağa bağlı şişlik, bunun üst kademesi sıcağa bağlı senkop (bayılma) ve ölümcül derecesi de sıcak çarpması oluyor. Sıcak ödemi sık görülen bir durumu. Sıcak havalarda damarların genişlemesine bağlı kanın içerisindeki sıvı hücreler arası boşluğa geçiyor ve orada şişlik oluyor. Genelde elde ve ayakta görülen ödemi saçlı deride gördük. Çok beklediğimiz durum değildi. Literatürü taradık. Rastlayamadık. Biz bu sürecin sonunda vakadan olur aldık. Uluslararası kongrede yayınlayacağız. Almamız gereken bir kaç ders var. Özellikle sıcak hava akımlarına maruz olacak sıcak havaya gidecek insanların vücudun iklime uyumu sağlayacak termoregülasyon mekanizmalarını çalıştıracak uyumlara maruziyet olması lazım. Bir anda sıcak havaya maruz kalınca termoregülasyon mekanizmaları çalışmıyor. Sıcağa bağlı acil durumlar oluşabiliyor. Özellikle sıcak ödeminin ciddi bir tedavisi yok. Herhangi bir tedavi etmiyoruz. Termaregülasyon mekanizmaları çalıştırarak 20 derecenin üzerine çıkmayan ortamlarda bulunmasını tavsiye ediyoruz. El ve ayaklardaki ödemin gerilese bile saçlı deride olan ödem için hastayı takip ediyoruz. Günler içerisinde ödem aşağıya indi. Yapılacak şey bol sıvı tüketmek, sıcaktan kaçınmak. Karbonhidrat beslenmesine daha ağırlık vermek. Protein içerikli enerjiden yüksek diyeti geri planda tutmasını sağlamak."

YORUMLAR
500
Bin 500 nüfuslu köyde referandum heyecanı Bin 500 nüfuslu köyde referandum heyecanı Karamollaoğlu, 'Saadet İstanbul Yaz Şenliği Programı'na katıldı Açıklaması Karamollaoğlu, 'Saadet İstanbul Yaz Şenliği Programı'na katıldı Açıklaması
Kaynak: İHA

Zonguldak, İstanbul, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Serinlemek için girdiği denizde nadir görülen durum yaşadı... Başında şişlikle hastaneye gitti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:38 Kızının haftaya düğünü vardı! Ozan Tufan'ın diyaliz hastası amcası vefat etti
16:24 Fenerbahçe'ye büyük teklif! Attila Szalai çok kazandıracak
15:56 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı yine gündem oldu! Son paylaşımları çok fazla etkileşim aldı
15:49 Sarhoş olup olmadığını belirleyen teste uymayan kadın ABD polisini tiye aldı
15:22 Taliban'ın ilk kez düzenlediği film festivalinde seyircilerin arasında yalnızca bir kadının bulunması dikkat çekti
14:52 Deniz Akkaya ile Gülşen'in avukatı Emre Emek, sosyal medyada birbirine girdi
14:32 Esnaf ziyaretine çıkan CHP'li vekil Çakırözer bamyanın fiyatını duyunca şok oldu: Geçen yıl 190-200 TL olan bamyanın kilosu 850 TL
14:31 Terör örgütü PKK'nın talimatıyla ormanları cayır cayır yakacaktı! Emniyetin çalışmasıyla Antalya'da yakalandı
14:30 CHP Şırnak İl Başkanı, kendisinden 35 yaş küçük olan dini nikahlı eşini mihr tartışması nedeniyle feci şekilde darp ettiği iddiasıyla gözaltında
14:17 Rusya dediğini yaptı! ABD yapımı HIMARS'ları ve Ukrayna'daki dev mühimmat deposunu imha ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 16:47:35. #1.13#
SON DAKİKA: Serinlemek için girdiği denizde nadir görülen durum yaşadı... Başında şişlikle hastaneye gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement