Siirt'te Normal Doğum Semineri - Son Dakika
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Sağlık

Siirt'te Normal Doğum Semineri

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Siirt'te düzenlenen seminerde, normal doğumun avantajları ve anne-bebek sağlığı anlatıldı.

24.04.2025 14:13
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Siirt'te kadınlara normal doğum semineri verildi

SİİRT - Siirt İl Sağlık Müdürlüğü, normal doğumun avantajları ve anne bebek sağlığı üzerindeki olumlu etkileri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Barış Mahallesi Aile Destek Merkezi'nde düzenlenen seminerde, normal doğum ve sezaryen doğum arasındaki avantaj ve dezavantajları anlatan kapsamlı bir bilgilendirme çalışması düzenledi. Ebeler tarafından düzenlenen seminerde, normal doğumun annenin ve bebeğin iyileşme sürecini hızlandırdığı ve zorlukların en aza indiği vurgulandı.

Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı doğal olanın normal doğum olduğunu teşvik etmek amacıyla vatandaşlara bilgilendirmeler yaptıklarını belirten Siirt Sağlıklı Hayat Merkezi'nde çalışan Ebe Nurcan Toprak Çelik, normal doğumun annelere verilmiş bir hediye olduğunu ifade etti. Çelik, "Bu süreci de takip etmek biz ebelerin görevidir. Süreç, annelerimizin bebeklerle beraber yol aldığı muhteşem bir yolculuktur. Her şey normal seyrinde devam ederse fizyolojik olan normal doğum olacaktır. Sağlıklı nesiller için doğal olanın normal doğum olduğunu destekliyoruz. Bu hafta ebe haftası olduğu için, bu sürece yolculuk eden bütün ebe arkadaşımızın ebeler gününü kutluyoruz." şeklinde konuştu.

Ebe Hayat Erten ise; "Normal doğumun anneye ve bebeğe birçok faydası vardır. Zaten ilk tercih edilmesi gereken ve sağlıklı olan normal doğumdur. Anne doğum yaptığı gibi hemen sütü geliyor ve bebeğine hemen kavuşup emzirebiliyor. Burada anne ve bebek arasındaki bağ da güçlü oluyor. Bebeğin karnı hemen doymuş oluyor. Sezeryan doğumda ise, anne narkozun etkisinde oluyor Kendine gelmesi 2-3 saati bulabiliyor. Bebek o süreçte aç kalıyor, süte kavuşamıyor. Bazen de mama veriliyor. Mama verildikten sonra bir daha bebek süt almak istemiyor. Yani sezaryanın bebek üzerine faydası değil zararları oluyor." ifadelerini kullandı.

İki farklı doğum sürecini yaşayan ve normal doğumu tercih ettiğini belirten kursiyer Ayşe Olgun; "Normal doğumda annem yanındaydı. Hemen çocuğum doğar doğmaz yani sağlık kontrolünden geçtikten sonra getirdiler emzirdim. çok şükür sütüm gaye normaldi, geliyordu. Çocuğuma yetecek kadar sütüm vardı, emzirdim. Gün be gün kilosunu aldı, yaradı çok şükür. Sezaryanda da vücudumda değişik değişik şeyler çıktı. Ağrılarım oldu. Sonuçta narkoz alıyor insan. Aynı şey değil. Süt göğse geç gelir. Bir gün olsun, dört saat olsun illaki arada fark oluyor." dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Siirt'te Normal Doğum Semineri - Son Dakika

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