Singapur Başbakanı: Pasifik Bölgesi Çin'in Kovid-19'u İdare Etmesine Daha Fazla Saygı Duyuyor - Son Dakika
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Singapur Başbakanı: Pasifik Bölgesi Çin'in Kovid-19'u İdare Etmesine Daha Fazla Saygı Duyuyor

12.04.2022 12:46
Singapur Başbakanı: Pasifik Bölgesi Çin'in Kovid-19'u İdare Etmesine Daha Fazla Saygı Duyuyor

SİNGAPUR, 12 Nisan (Xinhua) — Lee, Nisan ayının başlarında Wall Street Journal Yayın Kurulu ile yaptığı bir söyleşide Amerika Birleşik Devletleri'nin, Çin'in Kovid-19'u daha en başında derhal tespit etmediği, duyurmadığı ve yok etmediği için virüsün yayılmasından büyük ölçüde Çin'i sorumlu tuttuğunu söyledi. Lee, "Ancak (Çinliler) bir ay içerisinde (virüsü) açığa çıkardı ve ardından bütün ülkeler […]

<a class='keyword-sd' href='/singapur/' title='Singapur'>Singapur</a> Başbakanı: Pasifik Bölgesi Çin'in Kovid-19'u İdare Etmesine Daha Fazla Saygı Duyuyor

SİNGAPUR, 12 Nisan (Xinhua) — Lee, Nisan ayının başlarında Wall Street Journal Yayın Kurulu ile yaptığı bir söyleşide Amerika Birleşik Devletleri'nin, Çin'in Kovid-19'u daha en başında derhal tespit etmediği, duyurmadığı ve yok etmediği için virüsün yayılmasından büyük ölçüde Çin'i sorumlu tuttuğunu söyledi. Lee, "Ancak (Çinliler) bir ay içerisinde (virüsü) açığa çıkardı ve ardından bütün ülkeler tepki vermek için çabaladı" diyerek şunu ekledi: "Bazıları çok hızlı cevap verdi, Amerika Birleşik Devletleri gibi bazıları ise daha hızlı hareket etmedikleri için pişman" dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Sağlık Singapur Başbakanı: Pasifik Bölgesi Çin'in Kovid-19'u İdare Etmesine Daha Fazla Saygı Duyuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Singapur Başbakanı: Pasifik Bölgesi Çin'in Kovid-19'u İdare Etmesine Daha Fazla Saygı Duyuyor - Son Dakika
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