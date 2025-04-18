Sırrı Süreyya Önder'e Bakan Ziyareti - Son Dakika
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Sağlık

Sırrı Süreyya Önder'e Bakan Ziyareti

Sağlık Bakanı Memişoğlu, TBMM Başkanvekili Önder'in hastanedeki tedavisini ziyaret etti ve duacı olduklarını belirtti.

18.04.2025 09:42
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İSTANBUL'da tedavisi devam eden Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Şimdiye kadar gerçekten büyük bir direnç gösterdi. Bu direnç bize ümit veriyor. Bütün ekip, bütün gücüyle, bütün bilgisiyle onun yardımında. Tabii yoğun bakımda uzun süre makinede bağlı, mücadele ediyor. Bütün Türkiye'den pozitif böyle bir insanın yeniden aramıza katılması için dua bekliyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da bir özel hastanede tedavisi devam eden TBMM Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etti. Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, "TBMM Başkanvekilimiz sayın Sırrı Önder'i ziyaret ettik. Geçmiş olsun dileklerimizi ailesine ve kızına ilettim. Hocama ve bütün ekibine teşekkür ettim. İlk 112 çağrısından itibaren ben ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat takip ettiği Türkiyemizin değeri bir insan. Allah şifasını versin. Allah yardımcısı olsun diyoruz. Bütün dualarımız onun için. Şimdiye kadar gerçekten büyük bir direnç gösterdi. Bu direnç bize ümit veriyor. Bütün ekip, bütün gücüyle, bütün bilgisiyle onun yardımında. Tabii yoğun bakımda uzun süre makinede bağlı, mücadele ediyor. Bütün Türkiye'den pozitif böyle bir insanın yeniden aramıza katılması için dua bekliyoruz. Biz sağlıkçılar olarak gerçekten bu çok büyük bir ameliyat. Bir cerrah olarak söylüyorum. Bunu yapan ekiplere teşekkür ediyorum. Özellikle dua ediyoruz. Burada hep birlikte onun iyileşip aramıza katılmasını bekliyoruz. Bütün camiasına, kendisine, ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 112'deki arkadaşlarımızdan, burada müdahale eden ekibe kadar herkese teşekkür ediyoruz. Hocalarımız zaten açıklıyor. Durumunda bir değişiklik yok. Bir değişiklik olduğunda hocalarımız bilgilendirecektir. Biz ziyaretimizi yaptık, duamızı ettik" dedi.

Görüntü dökümü:

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- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklaması

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2- DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANI BAKIRHAN'DAN, SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Canan İLARSLAN- Şevval CİNDİR/ İSTANBUL, - TBMM Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin basın açıklaması yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Hastane yönetiminin yaptığı açıklamalar esastır. Kamuoyundaki yapılan farklı yorum ve spekülasyonlara lütfen hem basın, kamuoyu hem de halklarımız itibar etmesin" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Sırrı Süreyya Önder'in durumuna ilişkin tedavi gördüğü hastanenin önünde basın açıklaması yaptı. Açıklama sırasında DEM Parti'nin diğer Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları da kürsüye geldi. Önder'in sağlık durumunun herkes tarafından takip edildiğini belirten Bakırhan, "Hastane yönetimi ve operasyonu yapan hekimler zaten kamuoyunu bilgilendiriyorlar. Onların yapmış oldukları bilgilendirme üzerine bir şeyler söylemek istemiyorum. Biz de hastane yönetimin yapmış olduğu açıklamaları esas alıyoruz. Hastane yönetiminin yaptığı açıklamalar esastır. Kamuoyundaki yapılan farklı yorum ve spekülasyonlara lütfen hem basın, kamuoyu hem de halklarımız itibar etmesin. Sırrı Süreyya Önder dirençli bir insandır. Yıllarca barış ve demokrasi mücadelesi verdi. Birçok badireyi atlattı. Bu badireyi de atlatacağına eminim. Sırrı Süreyya Önder halklarımızın duasıyla, dayanışmasıyla birlikte uğruna yıllardır mücadele ettiği, bedel ödediği haklarımızla mücadelesiyle buluşacaktır. Buna eminiz. Mücadele ediyor, direniyor. Bu mücadele ve direnişin de sağlıkla, sağlıklı bir şekilde bize kavuşmasıyla olabileceğini umuyoruz, bekliyoruz. Bugünler çok tarihi günlerdir. Siz de hep beraber izlediniz. Türkiye halkları hep beraber buradaydı" dedi.

Bakırhan, "Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu da merak ettiler ama en çok onun barış mücadelesinden dolayı, demokrasi mücadelesinden dolayı, onurlu mücadelesinden dolayı dayanıştılar. Umarım bu Sırrı Süreyya Önder'e yapılan dayanışma, sahip çıkma önümüzdeki günlerde Sırrı Süreyya Önder'in uğruna sağlığını dahi verdiği barış mücadelesine de sahip çıkarak devam eder. Kısaca bu bilgilendirmeyi yapmak istiyorum. Ekip arkadaşları her gün, bir önceki günden daha bir ilerleme sağladığını söyledi. Biz de onlara güveniyoruz. Kimsenin tereddütü olmasın. Türkiye'nin en iyi hastanelerinden birisindeyiz. En iyi hekimlerinin yaptığı bir operasyonla karşı karşıyayız. Tereddüte yer yok. Sağlıklı, iyi koşullarda çok iyi hekimlerle Sırrı Süreyya'nın sağlığına kavuşacağını umuyorum. Bekliyor, hepiniz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Sırrı Süreyya Önder'e Bakan Ziyareti - Son Dakika

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