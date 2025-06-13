Sivas'ta Kene Vakaları Artıyor - Son Dakika
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Sağlık

Sivas'ta Kene Vakaları Artıyor

13.06.2025 15:46
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Sivas'ta 2025'te kene kaynaklı 39 KKKA vakası ve 7 ölüm kaydedildi. Mücadele devam ediyor.

SİVAS Valisi Yılmaz Şimşek, kene ısırması sonucu ölümlere yol açan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları ile ilgili, "2025 yılı, bugün itibarıyla 5,5 aylık dönemde ise toplam vaka sayımız 39'dur" dedi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında, Belediye Başkanı Adem Uzun ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla Kene Vakaları Hakkında Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Sivas'ta görülen kene vakalarının değerlendirildiği ve alınan önlemlerin görüşüldüğü toplantının ardından İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ve İl Sağlık Müdürü Onur Mahmutoğlu ile birlikte basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştiren Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, son günlerde kene tutunmasına bağlı olarak artan vakalar ve buna bağlı ölümlerin kamuoyunda önemli bir gündem oluşturduğunu söyledi.

'7 ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ'

2025 yılı içerisinde kene kaynaklı 7 ölümün gerçekleştiğini ifade eden Vali Şimşek, "2025 yılı içinde 39 pozitif Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakası görülmüş, bu vakalardan ne yazık ki 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Ayrıca Tokat'tan ilimize sevkle gelen 1 vatandaşımız da Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde vefat etmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sonucu pozitif çıkan ve hastanelerde tedavisi devam eden vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum" dedi.

'2025 YILINDA KENE VAKALARINDA AZALIŞ SÖZ KONUSU'

Sivas'ta son 5 yıl içerisinde görülen vaka sayıları hakkında da bilgilendirmede bulunan Vali Şimşek, "2021'de 224 vaka varken, 2022'de bu sayı 210 olarak gerçekleşmiş. 2023'te ise vaka sayısının 83 olduğunu görüyoruz. 2024'teki vaka sayısı da 65 olmuştur. 2025 yılı, bugün itibarıyla 5,5 aylık dönemde ise toplam vaka sayımız 39'dur. Vaka sayılarının ilçelere göre dağılımına baktığımızda ise en çok vakanın Kelkit Vadisi ve kuzey ilçelerimiz ile buralara yakın köylerde olduğunu görüyoruz. Vefat sayıları da buna paralellik göstermektedir" diye konuştu.

'KENE İLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR'

Sivas'ta kene kaynaklı ölümlerin tamamının kırsal bölgeler kaynaklı olduğunun altını çizen Vali Şimşek, "Vefat eden vatandaşlarımızın kene tutunum öykülerine baktığımızda, neredeyse tamamının kırsalda meydana geldiğini görüyoruz. Vakaya yakalanan kişilerin genellikle hayvancılık ve çiftçilikle uğraştıkları görülüyor. Diğer vakaların bölgesel dağılımı incelendiğinde ise yoğunluğun kuzey ilçelerimizde toplandığı dikkat çekmektedir. Biraz önce konuyla ilgili alınacak tedbirleri görüşmek ve gerekli planlamaları yapmak üzere ilgili tüm kurumlarımızla değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Konuyu tekrar masaya yatırdık ve alınan tedbirleri gözden geçirdik. Şunu bilmenizi istiyorum ki kene ile mücadelemiz tüm kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği halinde, büyük bir titizlikle ve hızla ilimiz genelinde devam etmektedir. Bir taraftan Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda, yüksek riskli tüm ilçe ve köylerimizi kapsayacak şekilde hayvanlara yönelik kene ilaçlaması çalışmaları devam ederken, bir taraftan da köylerimize kene ilacı dağıtılmaktadır. Bu uygulamayla inşallah kenelerin hayvanlardan insanlara geçişini minimize etmeyi hedefliyoruz. İlgili tüm kurumlarımızca özellikle kırsal alanlarda çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam etmektedir" dedi.

'ŞEHRİMİZDE KEKLİK AVI 3 AY SERBEST, 9 AY YASAK'

Kamuoyunda tartışılan keklik avı hakkında da açıklamalarda bulunan Vali Şimşek, "Kamuoyunda sıkça tartışılan konulardan birisi olan keklik avıyla ilgili. İlimizde keklik avı şu an yasaktır. Ayrıca keklik, bıldırcın ve benzeri kanatlıların kene sorunun çözümüne yönelik bir katkı sağladığına yönelik kesin bir bilgi elimizde bulunmamaktadır" diye konuştu.

'AŞI ÇALIŞMALARI SON AŞAMADA'

Aşı çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirten Vali Şimşek, "Sizlerle ayrıca önemli bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yürütülen aşı çalışmasında sona yaklaşıldı. Fakültemizin Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nın uluslararası çalışma grubu ile birlikte yürüttüğü aşı çalışmalarında geliştirilen iki aşıdan birinde faz 1 aşamasına gelinmiş bulunmaktadır. DNA temelli bu aşının faz çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte kısa süre içerisinde tıp dünyasına kazandırılacaktır" dedi.

Haber: SİVAS,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Sivas'ta Kene Vakaları Artıyor - Son Dakika

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