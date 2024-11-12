Sivas'taki Dev Hastane Kapısı Tarihi Esintiler Taşıyor - Son Dakika
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Sağlık

Sivas'taki Dev Hastane Kapısı Tarihi Esintiler Taşıyor

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi, Divriği Ulu Camii'nden esinlenilen 37 metrelik kapıya sahip.

12.11.2024 13:23
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37 metrelik dev kapı 8 asır öncesinin izlerini taşıyor

- Sivas'ta yapımı devam eden yeni Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi, 8 asırlık Divriği Ulucami'nin taç kapısına benzer olarak inşa edilen 37 metre yükseklikteki dev taç kapısı ile dikkat çekiyor

SİVAS - Sivas'ta 2020 yılında temeli atılan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyor. 37 metrelik giriş kapısı Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nda bulunan bezemelerle donatılan hastane, 1071 yatak kapasitesi ile kente ve çevre illere hizmet vereceği günü bekliyor.

Cumhuriyet'in 50'nci yılında kurulan ve yarım asırdır faaliyet gösteren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 1992 yılından bu yana kampüs alanı içerisinde bulunan Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde faaliyetlerini sürdürüyor. 2020 yılında temeli atılan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi inşaatı sürüyor. Selçuklu mimarisinden esinlenilen hastanenin giriş kapısında Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nın üzerinde yer alan motifler kullanıldı. 20 bin 380 metrekarelik alan üzerine inşa edilen hastane, Malazgirt Zaferi'nin tarihine atıfta bulunmak amacıyla bin 71 yatak kapasiteli olarak planlandı. 3 ayrı blok ve 9 kat şeklinde tasarlanan hastanenin yatak kapasitesi, olağanüstü durumlarda bin 213'e çıkarılabilecek.

"Hastanenin ana girişi, darüşşifadan esinlenerek tasarlanıyor"

40 ameliyathanesi ve bin 301 araçlık otoparkı olan hastanenin mimarisi ile ilgili bilgiler veren Uzman Sanat Tarihçisi Yunus Budaktaş, "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Selçuklu mimarisiyle tasarlandı. Hastane inşaatı şu anda devam ediyor. Yakın zamanda hastanenin inşaatının bitmesi planlanıyor. Sivas için önemli bir yatırım olan hastane binası tasarlanırken tamamen Selçuklu mimarisinden esinleniliyor ve UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'ne dahil edilen Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'ndan esinlenilerek cephe tasarımı yapılıyor. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'ndaki Darüşşifa kısmı bir sağlık yapısı. Anadolu'daki erken tarihli sağlık yapılarından bir tanesi. Önünde bulunduğumuz hastane inşaatında da mimari öykünme söz konusu. Hastanenin ana girişi, darüşşifadan esinlenerek tasarlanıyor. Modern mimaride bu tip örnekleri görebiliyoruz. Tarihi eserlere atıfta bulunularak, sembolik izler taşıyarak yeni binalar tasarlanıyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi inşaatında da bu durum söz konusu diyebiliriz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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