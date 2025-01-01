Siverek'te 2025 Yılının İlk Bebekleri Dünyaya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Siverek'te 2025 Yılının İlk Bebekleri Dünyaya Geldi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yeni yılın ilk dakikalarında doğan 4 bebek, aileleri ve hastane personeli tarafından coşkuyla karşılandı. Siverek Belediye Başkan Vekili Cumali Bayram, bebekleri ziyaret ederek annelerine moral verdi ve yeni doğan paketleri hediye etti.

01.01.2025 03:35  Güncelleme: 03:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siverek'te 2025 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 2025 yılına girerken, yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi. Siverek Devlet Hastanesi'nde 2025 yılının ilk dakikalarında doğan 4 bebek, hem aileleri hem de hastane personeli tarafından büyük bir mutlulukla karşılandı.

Yeni yılın ilk bebeklerini görmek ve annelerine moral vermek amacıyla Siverek Belediye Başkan Vekili Cumali Bayram, hastaneye ziyarette bulundu. Bayram, doğan bebekleri ve annelerini tebrik ederek, onları yalnız bırakmadı. Başkan Vekili Bayram, ayrıca her bir bebeğin annesine yeni doğan paketi takdim etti.

Yılbaşı gecesi dünyaya gelen bebeklerin sağlıklı olduğu, annelerinin ise iyi durumda olduğu belirtildi. Ziyarette, Siverek Belediye Başkan Vekili Cumali Bayram, "2025 yılı yeni yılın çocuklarına hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk, Siverek Devlet hastanesi başhekimimizin eşliğinde yeni doğan 4 çocuğumuz yeni yıla merhaba dediler, ailelerini ziyaret ettik Belediye Başkanımız Ali Murat Bucak'ın selamlarını getirdik. Çocuklarımıza Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu bebek paketlerimizi ailelere teslim ettik, İnşallah aileleriyle birlikte hayırlı ve sağlıklı bir ömür diliyoruz hepsine, başhekimiz, doktorlarımız ve tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Ziyaretten dolayı memnun olduğunu belirten Cihan Güneş şunları kaydetti. "Çok şükür 2025 yılına girerken erkek bir evladım oldu, ilk çocuğum bu mutlu günümüzde Başkan Vekilimiz Cumali Bayram, hastane Başhekimimiz bizleri ziyaret etti. Bizlere çocuğumuza ilk hediyesini gönderen Başkanımız Ali Murat Bucak'a çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Politika, Hastane, Siverek, Sağlık, Yaşam, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Siverek'te 2025 Yılının İlk Bebekleri Dünyaya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
08:08 İstanbul’da büyük Gazze buluşması Binlerce kişi Galata’ya yürüyor İstanbul'da büyük Gazze buluşması! Binlerce kişi Galata'ya yürüyor
07:52 Yılbaşı gecesinde İsrail’e alarm verdiren roketli saldırı Yılbaşı gecesinde İsrail'e alarm verdiren roketli saldırı
04:46 Porto Riko’da halkın yüzde 90’ı yeni yıla elektriksiz girdi Porto Riko'da halkın yüzde 90'ı yeni yıla elektriksiz girdi
14:50 Öcalan’ı İmralı’da kim tokatladı Ümit Özdağ’dan büyük ses getirecek iddia Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
14:49 Yeni Zelanda, 2025’i muhteşem havai fişek gösterileriyle karşıladı Yeni Zelanda, 2025'i muhteşem havai fişek gösterileriyle karşıladı
14:47 Orhan Kemal’in oturduğu ev satışa çıkarıldı İstenilen para dudak uçuklattı Orhan Kemal'in oturduğu ev satışa çıkarıldı! İstenilen para dudak uçuklattı
14:26 Benzin, mazot ve LPG’ye büyük zam Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam
14:22 Şam’daki Başbakanlık Sarayı’nda ilk kez ezan okundu Şam'daki Başbakanlık Sarayı'nda ilk kez ezan okundu
14:14 Melis Sezen oryantal dansıyla çok konuşuldu Melis Sezen oryantal dansıyla çok konuşuldu
14:13 Survivor 2025’te kim ne kadar kazanacak İşte isim isim yarışmacıların aldıkları ücretler Survivor 2025'te kim ne kadar kazanacak? İşte isim isim yarışmacıların aldıkları ücretler
14:10 21 yaşında 104 yıl hapisle aranıyordu, suçüstü yakalandı 21 yaşında 104 yıl hapisle aranıyordu, suçüstü yakalandı
13:57 Kahramanmaraş’ta 4.0 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem
13:56 Ferdi Kadıoğlu’nun müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı Ferdi Kadıoğlu'nun müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 10:34:43. #1.13#
SON DAKİKA: Siverek'te 2025 Yılının İlk Bebekleri Dünyaya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.