Siverek'te 2025 Yılının İlk Bebekleri Dünyaya Geldi

Sağlık

Siverek'te 2025 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 2025 yılına girerken, yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi. Siverek Devlet Hastanesi'nde 2025 yılının ilk dakikalarında doğan 4 bebek, hem aileleri hem de hastane personeli tarafından büyük bir mutlulukla karşılandı.

Yeni yılın ilk bebeklerini görmek ve annelerine moral vermek amacıyla Siverek Belediye Başkan Vekili Cumali Bayram, hastaneye ziyarette bulundu. Bayram, doğan bebekleri ve annelerini tebrik ederek, onları yalnız bırakmadı. Başkan Vekili Bayram, ayrıca her bir bebeğin annesine yeni doğan paketi takdim etti.

Yılbaşı gecesi dünyaya gelen bebeklerin sağlıklı olduğu, annelerinin ise iyi durumda olduğu belirtildi. Ziyarette, Siverek Belediye Başkan Vekili Cumali Bayram, "2025 yılı yeni yılın çocuklarına hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk, Siverek Devlet hastanesi başhekimimizin eşliğinde yeni doğan 4 çocuğumuz yeni yıla merhaba dediler, ailelerini ziyaret ettik Belediye Başkanımız Ali Murat Bucak'ın selamlarını getirdik. Çocuklarımıza Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu bebek paketlerimizi ailelere teslim ettik, İnşallah aileleriyle birlikte hayırlı ve sağlıklı bir ömür diliyoruz hepsine, başhekimiz, doktorlarımız ve tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Ziyaretten dolayı memnun olduğunu belirten Cihan Güneş şunları kaydetti. "Çok şükür 2025 yılına girerken erkek bir evladım oldu, ilk çocuğum bu mutlu günümüzde Başkan Vekilimiz Cumali Bayram, hastane Başhekimimiz bizleri ziyaret etti. Bizlere çocuğumuza ilk hediyesini gönderen Başkanımız Ali Murat Bucak'a çok teşekkür ederim" dedi.