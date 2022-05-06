Son dakika haber | Kayseri Devlet Hastanesi "A sınıf hastane" kategorisine yükseldi - Son Dakika
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Son dakika haber | Kayseri Devlet Hastanesi "A sınıf hastane" kategorisine yükseldi

06.05.2022 16:33
Son dakika haber | Kayseri Devlet Hastanesi "A sınıf hastane" kategorisine yükseldi

Son dakika haberine göre Kayseri Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından B1 sınıfından, A2 sınıfına yükseltildi.

Kayseri Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından B1 sınıfından, A2 sınıfına yükseltildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Devlet Hastanesi başhekimlik makamında düzenlenen törende, "A2 Ruhsat Belgesi" İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Halit Baykan tarafından Başhekim Doç. Dr. İsmail Altıntop'a teslim edildi.

Ruhsat teslim töreninde konuşan Benli, hastanede daha nitelikli hizmetlerin verilmesi adına bu tür belgelerin alınması ve kademe olarak büyümesi gerektiğini ifade etti.

Bu yolda bir aşamayı daha geçtiklerini belirten Benli, kendilerine destek veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve milletvekillerine teşekkür etti.

Başhekim Altıntop ise hastaneyi 4 yıl önce hizmete açtıklarını, bugün gelinen noktada 5 milyon 822 bin 106 kişiye poliklinik hizmeti sunulduğunu belirtti.

Pandemi sürecinde de önemli görevler üstlenen hastanenin yeniden A sınıfı kategorisine yükseltilmesinin kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Altıntop, emeği geçenlere teşekkür etti.

Baykan da Kayseri Devlet Hastanesi'nin pandemi sürecinde verdiği destek ile Kayseri Şehir Hastanesi'nin yükünü hafiflettiğini kaydetti.

Devlet Hastanesi'nde günlük poliklinik sayısının 5-6 bin civarında seyrettiğini kaydeden Baykan, yoğun hizmet veren hastanenin A2 kategorisine yükseltilmesinin kente hayırlı olmasını diledi.

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İl Sağlık Müdürü, Sağlık Bakanlığı, Devlet Hastanesi, Kayseri, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber | Kayseri Devlet Hastanesi 'A sınıf hastane' kategorisine yükseldi - Son Dakika


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