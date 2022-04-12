Son dakika haberleri | Kayseri Devlet Hastanesinin tek Kovid-19 hastası taburcu edilmeyi bekliyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Kayseri Devlet Hastanesinin tek Kovid-19 hastası taburcu edilmeyi bekliyor

12.04.2022 12:55
Son dakika haberleri | Kayseri Devlet Hastanesinin tek Kovid-19 hastası taburcu edilmeyi bekliyor

Son dakika haberler: Kovid-19 ile mücadelede 12 bin 512 hastanın yoğun bakımda tedavi gördüğü Kayseri Devlet Hastanesi, koronavirüslü tek hastasını taburcu edeceği günü bekliyor.

Kovid-19 ile mücadelede 12 bin 512 hastanın yoğun bakımda tedavi gördüğü Kayseri Devlet Hastanesi, koronavirüslü tek hastasını taburcu edeceği günü bekliyor.

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, AA muhabirine, kentin Kovid-19 ile mücadelede başarılı çalışmalara imza attığını söyledi.

Hastanede Kovid-19 nedeniyle bir hastanın yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirten Altıntop, bunun sevindirici bir haber olduğunu ifade etti.

Altıntop, 83 yaşındaki hastanın durumunun iyi olduğunu, testinin negatif çıktığını, birkaç gün sonra taburcu edileceğini kaydetti.

Salgın dönemindeki hasta sayılarıyla ilgili bilgi veren Altıntop, "Pandemi döneminde Kayseri Devlet Hastanesi olarak koronavirüsle ilgili toplam 258 bin 296 kişiye ayaktan hizmet verdik. 12 bin 512 koronavirüs hastasını yatırarak tedavi ettik. Bugün o hastalarımızdan son bir hastayı tedavi ediyoruz." diye konuştu.

Altıntop, salgın sürecinde, Kovid-19 dışında 3 milyon 66 bin 260 hastanın ayakta, 30 bin 700 hastanın yatarak tedavi edildiğini de vurguladı.

Beş ayrı yerleşkede hizmet veren Kayseri Devlet Hastanesinin, en fazla tercih edilen hastanelerden olduğuna işaret eden Altıntop, 70 poliklinikte hastaların tedavi edildiğini dile getirdi.

Vaka sayısında azalmanın nedeni aşı ve maske

Altıntop, Kovid-19 vaka sayılarının azalmasında, aşılama ve kalabalık ortamlarda maske takılmasının etkili olduğunu belirtti.

Yerli aşı TURKOVAC'ın aşılamada önemli katkı sağladığını vurgulayan Altıntop, 3 milyondan fazla hastaya bakan hastane çalışanı ile kendilerine destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Hastanede Kovid-19 tedavisi gören tek hasta Uğur Tuncer ise doktorların kendisine çok iyi baktığını, durumunun ilk günlere göre iyi olduğunu ifade etti. Tuncer, "Koronavirüse karşı insan kendini korunmalı. Çoğu aldırmıyor, diğer insanlara bulaştırıyor. Koronavirüs olunca nefes alamadım, öksüremedim, boğazım ağrıdı." dedi.

Son dakika haberleri | Kayseri Devlet Hastanesinin tek Kovid-19 hastası taburcu edilmeyi bekliyor
Son dakika haberleri | Kayseri Devlet Hastanesinin tek Kovid-19 hastası taburcu edilmeyi bekliyor
Son dakika haberleri | Kayseri Devlet Hastanesinin tek Kovid-19 hastası taburcu edilmeyi bekliyor
Son dakika haberleri | Kayseri Devlet Hastanesinin tek Kovid-19 hastası taburcu edilmeyi bekliyor

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Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Kayseri, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri | Kayseri Devlet Hastanesinin tek Kovid-19 hastası taburcu edilmeyi bekliyor - Son Dakika


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