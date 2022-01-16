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Son Dakika: Test sayısı düşünce vakalar da düştü! 16 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 136 kişi vefat etti, 54 bin 100 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Test sayısı düşünce vakalar da düştü! 16 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 136 kişi vefat etti, 54 bin 100 yeni vaka tespit edildi

16.01.2022 19:24

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. Bunun en önemli Bilim Kurulu'nun yeni kararları. 16 Ocak'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 54 bin 100 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 177'den 136'ye düştü. İyileşen hasta sayısı 68 bin 895 olurken toplam 364 bin 426 PCR testi yapıldı. Bakan Koca, "Süreci makul şekilde yönetme çabası bizi bugün normale yaklaştırdı. Ne endişe, ne gevşeme! Tedbirle, aşıyla bugünü de aşacağız." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 54 bin 100 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 136 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 68 bin 895 hasta taburcu olurken bugün 364 bin 426 test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 16 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 136 kişi vefat etti, 54 bin 100 yeni vaka tespit edildi

BAKAN KOCA: NE ENDİŞE, NE GEVŞEME!

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Salgının her döneminde olumsuz propagandalar yapıldı. Aslında bir "salgın" olmadığı veya durumun kat kat fazla kısıtlama gerektirdiği iddia edildi. Süreci makul şekilde yönetme çabası ise bizi bugün normale yaklaştırdı. Ne endişe, ne gevşeme! Tedbirle, aşıyla bugünü de aşacağız." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 16 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 136 kişi vefat etti, 54 bin 100 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 83,98 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,24 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 83,98 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 139 milyon 230 bin 188 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 126 BİN 2 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 253 bin 263 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 126 bin 2 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 23 milyon 374 bin 349 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 63 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 177 kişi hayatını kaybederken 63 bin 967 de yeni vaka tespit edilmişti.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Vefat, Ocak, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Son Dakika: Test sayısı düşünce vakalar da düştü! 16 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 136 kişi vefat etti, 54 bin 100 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Test sayısı düşünce vakalar da düştü! 16 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 136 kişi vefat etti, 54 bin 100 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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