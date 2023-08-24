Tekirdağ Şarköy'de Aronya Hasadı Başladı - Son Dakika

Tekirdağ Şarköy'de Aronya Hasadı Başladı

Tekirdağ Şarköy\'de Aronya Hasadı Başladı
Son Güncelleme: 24.08.2023 11:07

Türkiye'de popüler hale gelen süper meyve aronya, Tekirdağ'ın Şarköy İlçesinde de hasat edilmeye başlandı. Aronyanın kansızlığa iyi geldiği, antioksidan özelliği taşıdığı ve birçok hastalığa şifa olduğu biliniyor. Devlet desteğiyle aronya üretiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Amerika ve Avrupa'dan sonra 2020 yılında Türkiye'de Karadeniz bölgesinde deneme üretimi yapılarak olumlu sonuç alınan süper meyve aronya, devlet desteğiyle yaygınlaştırılması isteniyor. Daha sonra farklı bölgelerde denenen süper meyve Tekirdağ'da da boy göstermeye başladı.

İLK HASAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şarköy İlçesi Uçmakdere Mahallesinde 2022 yılında 2,5 dekar alanda 100 fide ile kurulan aronya bahçesinde ilk hasat gerçekleşti.

KANSER HÜCRELERİNİ AZALTIYOR

Aronya, kansızlığa iyi gelmesi, yüksek antioksidan taşıması ve kanser hücrelerini azaltması nedeniyle "süper meyve" olarak anılıyor.

İL TARIM MÜDÜRÜ ÜRETİCİLERİ DİNLEDİ

Hasada katılan İl Tarım Müdürü Oktay Öcal, üreticiler ile bir araya gelerek bitkisel üretimde alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaştırılması ve atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Üreticilerin sorunlarını dinleyen İl Müdürü her zaman üreticilerimizin yanında olduklarını ifade etti. İlçede tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin arttırılması, alternatif ürünlerin çoğaltılıp kırsal turizm ve bitkisel üretime katkı sağlanması planlanıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Tekirdağ Şarköy'de Aronya Hasadı Başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ Şarköy'de Aronya Hasadı Başladı - Son Dakika
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