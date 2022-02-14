Üye Girişi
Tokat, Türkiye'de vaka yoğunluğu en çok artan iller arasında - Son Dakika

Tokat, Türkiye'de vaka yoğunluğu en çok artan iller arasında

14.02.2022 19:04

Tokat, Türkiye'de vaka yoğunluğu en çok artan iller arasında Tokat, Türkiye'de vaka yoğunluğu en çok artan iller arasında ikinci sırada yer aldı.

Tokat, Türkiye'de vaka yoğunluğu en çok artan iller arasında

TOKAT - Tokat, Türkiye'de vaka yoğunluğu en çok artan iller arasında ikinci sırada yer aldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından 29 Ocak-4 Şubat tarihleri arası korona virüs tablosunda vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ( Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum ve Adana) açıklandı. Tokat İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, yüz binde bin 245 vaka ile ikinci sırada yer alan kentte vatandaşlara uyarılarda bulundu. Vakaların çoğunun Omicron varyantı olduğunu belirten Nergiz, "Tokat'ımızda vaka sayılarının arttığını görüyoruz. Buda halen riskli bir il olduğumuzu gösteriyor. Bu manada maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat edeceğiz. Biz bu noktada her zaman söylediğimiz gibi yine aşı diyeceğiz. İlimizde aşı oranımız birinci dozda yüzde 85'de, yüzde 15 vatandaşımızın halen aşısı yok. Ben o yüzde 15'lik vatandaşımızı aşıya davet ediyorum" dedi.

Hastanelerde yoğunluk artıyor

Aşı olmayanları yerli aşı olmaya davet eden Müdür Nergiz, "Vatandaşımıza niye aşı olmuyorsunuz? diye sorduğumuzda 'Turkovac'ı bekliyoruz' diyorlardı. Tokat Devlet Hastanemizde Turkovac aşı yapıyoruz. Geçen haftadan bu yana bin 104 kişiyi aşıladık. Ama bunun büyük bir çoğunluğu ikinci üç ve dördüncü dozlarda. Ben daha çok birinci dozları bekliyorum. Yine ilk dozunu yaptırmış vatandaşımız ikinci dozunu yaptırmadıysa onlar da mutlaka aşılarını yaptırsınlar. Bunun yanında üzerinden 3 ay, 6 ay geçmiş vatandaşlarımız da hatırlatma dozlarını mutlaka yaptırsınlar. Bunun için ilimizde 120 noktada aşı yapıyoruz. Hastanelerimizde yer sorunumuz yok şu an. Ama yerlerimiz biliyorsunuz sınırlı, bir yerden sonra artık sorunumuz olabilir. Onun için vatandaşlarımızın bir an önce tedbiri elden bırakmayarak aşılarını yaptırarak bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

Tokat, Türkiye'de vaka yoğunluğu en çok artan iller arasında
Tokat, Türkiye'de vaka yoğunluğu en çok artan iller arasında
Tokat, Türkiye'de vaka yoğunluğu en çok artan iller arasında

YORUMLAR
500

Türkiye, Samsun, Tokat, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Tokat, Türkiye'de vaka yoğunluğu en çok artan iller arasında - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:03 Lerzan Mutlu hayalindeki erkeği tarif etti: Sevişmek çok sıradan
18:53 Mağazanın çocuk reyonunda genç kadına iğrenç taciz! Arsız sapık kendini tatmin etti
18:36 Erling Haaland yarışını Real Madrid kazandı! 2023 yazında imzayı atacak
18:35 Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 13 farklı konuyu kapsayan anlaşma imzalandı
18:19 İşten çıkıp evine giden kadın, korkudan donup kaldı! Salonunda karşılaştığı manzara akıl durduran cinsten
18:11 FETÖ tutuklusu Nusret Muğla ölümünden sonra Bülent Arınç'tan 2 sayfalık mektup: Gözler kararmıştı
18:02 Alişan ve Buse'nin evlilikleri neden çıkmaza girdi? Sunucu Bircan Bali'den pasta iddiası
17:52 Melih Gökçek'ten KDV indirimiyle ilgili bomba iddia: Marketlerin pek çoğu pazar günü zam yaptı
17:27 Gazeteci Sedef Kabaş'ın toplam 12 yıl 10 aya kadar hapsi istendi!
17:24 Ricardo Quaresma sakatlanan futbolcuyu kucağında taşıdı! Ardından sarı kart yedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 19:11:14. #1.12#
SON DAKİKA: Tokat, Türkiye'de vaka yoğunluğu en çok artan iller arasında - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement