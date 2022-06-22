Toplum Ruh Sağlığı Merkezindeki danışanlar, çalışmalarını sergiledi - Son Dakika
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Toplum Ruh Sağlığı Merkezindeki danışanlar, çalışmalarını sergiledi

22.06.2022 10:53

- Toplum Ruh Sağlığı Merkezindeki danışanlar, çalışmalarını sergiledi Bingöl'de Toplum Ruh Sağlığı Merkezindeki danışanlar, kurs hocalarının destekleriyle hazırladıkları çalışmalarını sergiledi.

- Toplum Ruh Sağlığı Merkezindeki danışanlar, çalışmalarını sergiledi

BİNGÖL - Bingöl'de Toplum Ruh Sağlığı Merkezindeki danışanlar, kurs hocalarının destekleriyle hazırladıkları çalışmalarını sergiledi.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, "Damgalamayla Mücadele" çerçevesinde danışanlarının hazırladıkları çalışmalar için sergi açtı. Bingöl Devlet Hastanesi zemin katında açılan sergide tablo ve çeşitli el emekleri ürünler sergilendi.

Farkındalık oluşturmak adına bu sergiyi açtıklarını dile getiren Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ramazan Gengörü, "Bunlar Toplum Ruh Sağlığı Merkezindeki danışanlarımızın çalışmalarıdır. Arkadaşların bu çalışmalarına ev sahipliği yapıyoruz. Hem bir farkındalık oluşması adına hem de moral ve motivasyonla bu işe sarılmalarını sağlıyoruz. Bu çalışmalar, danışanlarımızın topluma kazandırılmasında, toplumla iç içe olmalarına önemli bir katkı sağlamaktadır. Biz de bu işin bir parçası olduğumuz için seviniyoruz" dedi.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Altın Katfağ ise "Bugün burada toplumu bilinçlendirmek amaçlı Halk Eğitimi Merkezinin usta öğreticilerinin yardımıyla danışanlarımızın hazırlamış olduğu ürünleri sergiliyoruz. Halkın desteği de yüksek. Bu çalışmalar danışanlarımızın sosyabilitesini arttırıyor. Danışanlarımızın yeni karşılaştığı durumlarla birlikte, kaybettikleri yetilerini yeniden kazanmalarını, sosyal olarak kendilerini daha iyi hissetmelerini, toplum içine girmelerini ve kendilerine olan öz güvenlerinin artmasını sağlıyor" diye konuştu.

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Kerkük'te kolera salgınından bir kadın öldü Kerkük'te kolera salgınından bir kadın öldü Bingöl'de yaban hayatı fotokapanda Bingöl'de yaban hayatı fotokapanda
Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, Bingöl, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Toplum Ruh Sağlığı Merkezindeki danışanlar, çalışmalarını sergiledi - Son Dakika

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