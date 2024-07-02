Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreninde Sağlıkta Şiddet Mesajı Verildi - Son Dakika
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Sağlık

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreninde Sağlıkta Şiddet Mesajı Verildi

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde fakülte birincisi Aslı Deniz, konuşmasında sağlıkta şiddetin son bulmasını ve mesleğin bu endişelerden uzak bir şekilde sürdürülebilmesini umutla beklediklerini dile getirdi. Tören, öğrencilerin kep atarak mezuniyet sevinci yaşamasıyla sona erdi.

02.07.2024 12:59
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Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde fakülte birincisi Aslı Deniz, konuşmasında "Sağlıkta şiddet son bulsun" mesajı verdi.

Ayşekadın Yerleşkesi'ndeki stadyumda düzenlenen tören, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde hekim adaylarının alana gelişi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, programda, öğrencilerinin eğitimi boyunca gösterdiği çalışkanlığı ve özveriyi iş yaşamında da mesleklerini yüceltecek şekilde uygulayacağını söyledi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Akata da bu yılki mezunların Tıp Fakültesinin kuruluşunun 50'nci yılı dolayısıyla daha anlamlı olduğunu belirtti.

İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım ise hekimliğin sevgi ve merhametle yapılan gerçek bir yaşam şekli olduğunu dile getirdi.

Sağlıkta şiddete caydırıcı cezalar talebi

Fakülte birincisi Deniz ise mesleğe adım atarken en büyük endişelerinden birinin sağlıkta şiddet olduğunu söyledi.

Eğitimin başında öğrendikleri "önce zarar verme" ilkesinin "önce zarar görme" olarak yer değiştirdiğini anlatan Deniz, "Yaşanan şiddet yanlısı olayların son bulmasını en temel hakkımız olan yaşama hakkının yasalarla güvence altına alınmasını ve mesleğimizi bu endişelerden uzak bir şekilde sürdürebildiğimiz bir ortamın sağlanmasını umutla bekliyor olacağız." dedi.

Konuşmaların ardından Zafer, Akata, Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Celal Karlıkaya ve akademisyenler öğrencilere mezuniyet belgelerini verdi.

Törende rahatsızlanan öğrenci yakınına İl Sağlık Müdürü Yıldırım, TÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay ve sağlık ekipleri müdahale etti. Rahatsızlanan vatandaş ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mezuniyet töreninde 270 hekim adayı kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreninde Sağlıkta Şiddet Mesajı Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreninde Sağlıkta Şiddet Mesajı Verildi - Son Dakika
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