Trakya Üniversitesinde Ayşekadın Aile Sağlığı Merkezi açılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Trakya Üniversitesinde Ayşekadın Aile Sağlığı Merkezi açılacak

15.04.2022 10:23
Trakya Üniversitesinde Ayşekadın Aile Sağlığı Merkezi açılacak

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Trakya Üniversitesi Ayşekadın Eğitim Aile Sağlığı Merkezi'nin faaliyet belgesi ve ruhsat belgesini Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na takdim etti.

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Trakya Üniversitesi Ayşekadın Eğitim Aile Sağlığı Merkezi'nin faaliyet belgesi ve ruhsat belgesini Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na takdim etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, üniversite personeli, Edirne'de kaydı bulunmayan üniversite öğrencileri ve arzu eden tüm vatandaşların birinci basamak tanı, tedavi ve koruyucu sağlık hizmeti alabilmesi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı asistanlarının klinik eğitimlerini, asıl faaliyet alanları olan aile hekimliği uygulamaları içinde tamamlayabilmesi amacıyla hizmet verecek olan Trakya Üniversitesine bağlı Eğitim Aile Sağlığı Merkezinin açılışa esas işlemleri tamamlandı.

Rektörlük makamındaki programda, Yıldırım, Trakya Üniversitesi Ayşekadın Eğitim Aile Sağlığı Merkezi'nin faaliyet belgesi ve ruhsat belgesini Tabakoğlu'na takdim etti.

Törende, Trakya Üniversitesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren ve Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selma Heves Yılmaz da yer aldı.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılış onayı ve ruhsatlandırma işlemleri tamamlanan merkez Sağlık Bakanlığı ve Trakya Üniversitesi arasında imzalanan sözleşme ile hizmete açılacak.

YORUMLAR
500
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile TÜ arasında 'Hizmet Protokolü' imzalandı Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile TÜ arasında 'Hizmet Protokolü' imzalandı Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa

Erhan Tabakoğlu, Aile Hekimliği, Trakya Bölgesi, Edirne, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Trakya Üniversitesinde Ayşekadın Aile Sağlığı Merkezi açılacak - Son Dakika


Son Dakika
11:04 Ümit Özdağ: İşimiz Türk kızlarının peşinde Afganistan'dan, Pakistan'dan gelen sapık TikTokçuların dolaşmamasını sağlamak
11:01 Dolar/TL yeni günde 14,63 seviyelerinde işlem görüyor
10:59 Boynuna ip bağlayıp cinsel istismarda bulunulan Demet'in teyzesi konuştu: 'Davadan vazgeçin, fiyatı siz belirleyin' dediler
10:54 Fiji, Rus oligark Süleyman Kerimov'un milyon dolarlık yatını alıkoydu
10:51 4.5 kilo esrarla yakalandı "ucuz bulduğum için" aldım diye savunma yaptı
10:48 Ali Koç "bu iş çocuk oyuncağı değil" diyerek Mesut Özil'le ipleri koparmıştı: Son görüşme 18 Nisan'da
10:48 Putin ağır kayıplar vermeye devam ediyor! 40'ıncı üst düzey kurmayı da öldürüldü!
10:44 Batman'da Kızılay için "meydan okuma" kampanyası düzenlendi! Vatandaşlar bağışa yoğun destek verdi
10:37 Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Topraklarımıza yönelik sabotajlara misilleme olarak Kiev'e füze saldırıları artacak
10:31 Mart ayında konut satışları yüzde 20,6 artarak 134 bin 170 oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 11:11:37. #1.11#
SON DAKİKA: Trakya Üniversitesinde Ayşekadın Aile Sağlığı Merkezi açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement