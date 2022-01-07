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TTB'den Kovid-19 salgını sürecinde alınacak ek tedbir önerileri Açıklaması - Son Dakika

TTB'den Kovid-19 salgını sürecinde alınacak ek tedbir önerileri Açıklaması

07.01.2022 12:21
TTB'den Kovid-19 salgını sürecinde alınacak ek tedbir önerileri Açıklaması

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle artan vaka artışları sonrası, okullarda alınacak ek tedbir önerilerinde bulundu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle artan vaka artışları sonrası, okullarda alınacak ek tedbir önerilerinde bulundu.

TTB'den yapılan açıklamada, son Kovid-19 varyantı Omicron'un Türkiye'de de etkisini göstermeye başladığı, yapılan çalışmalarda çocukların diğer varyantlara göre Omicron'dan daha kötü etkilendiğinin görülmediği ancak toplumdaki vaka artışına paralel olarak çocuk hasta sayısının da arttığı belirtildi.

Salgının uzun sürmesinin toplumda önlemlerin gevşemesine neden olduğuna işaret edilen açıklamada, kış aylarında görülen mevsimsel hastalıkların da artış zamanı olduğu, bu durumda okullarda güvenle eğitime devam edilebilmesinin bazı basit tedbirlerle mümkün olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgınının ikinci yılında sosyal olarak zorluğa yola açan kısıtlamalardan aşı yaptırılması, maske-mesafe-hijyen uygulaması, kapalı ortamlarda havalandırılmadan uzun süre bulunulmamasına dikkat edilerek kaçınılabileceği aktarıldı.

Omicron dalgası sırasında okulları daha güvenli hale getirebilmenin yolunun toplumu Kovid-19 için daha güvenli yapmaktan farklı olmadığı vurgulanan açıklamada, Türk Tabipleri Birliği Okul Sağlığı Çalışma Grubunun daha önceki açıklamalarına ek önerileri olduğu vurgulandı.

Açıklamada, öneriler şu şekilde sıralandı:

"Vakaların ne kadarının çocuk yani 18 yaş altı olduğu ve bu hastaların yaş grupları günlük olarak açıklanmalıdır. Birden fazla çocuk eş zamanlı hasta olduğu için kapanan sınıf sayısı ve bunların tüm sınıf sayısına oranı günlük olarak bildirilmelidir. Tam aşılı tanımı hatırlatma dozları ve hastalığı geçirmiş olmayı da içerecek şekilde ülkemizde uygulanan bütün aşılara göre yapılarak, özellikle risk gruplarının (65 yaş üzeri, bağışıklık yetmezliği olanlar, sağlık personeli) hatırlatma dozlarını yapması sağlanmalıdır. Sağlık personelinden başlayarak çalışan herkes için tam doz aşı olma zorunluluğu getirilmelidir.

Hızlı antijen testlerinin kullanımı ve eczanelerde dağıtımı serbest olmalı, ücretsiz olarak kullanıma sokulmalıdır. Kapalı mekandaki toplu etkinlikler (kongre, balo, düğün vs) vaka sayıları düşene dek ertelenmelidir. Bütün kapalı yerlere ve özellikle maskesiz gidilen kapalı alanlara girecek kişilere (restoran, kahvehane, bar vs.) tam doz aşılı olma ya da son 24 saat içinde yapılmış negatif PCR ya da kapıda hızlı test yapma mecburiyeti getirilmelidir. Okulların ara tatilinde sadece toplu taşıma ile yapılan seyahatler değil kişilerin kendi araçları ile yapacakları da dahil bütün şehirlerarası seyahatler için tam doz aşılı olma ya da son 24 saat içinde yapılmış negatif PCR ya da hızlı test yapma mecburiyeti getirilmelidir."

"Sınıf mevcutları 30'un altına indirilmeli"

Okullarda alınması gereken önlemlere de yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çocuklar yemeklerini sınıfta ve sırasında oturarak yemeli, yemekhane-kantin gibi toplu yemek alanları kullanılmamalıdır. Sınıfların birbirine karışması engellenmelidir. Sınıf mevcutları 30'un altına indirilmelidir. Öğretmenlerin aşı hatırlatma dozları tamamlanmalıdır. Yatılı okuyan ya da yurtta kalan öğrencilere aşı zorunluluğu getirilmelidir. 12-18 yaş için aşılama daha çok teşvik edilmeli, okul aşısı programları oluşturulmalı ve çocukların aşıya daha kolay ulaşması sağlanmalı. FDA tarafından onaylanmış ve CDC, EMA gibi kurumların önerdiği bir aşı ile 5-11 yaş arası çocuklara aşı hakkı verilmeli. Okulda çalışan ya da öğrencilerin testi pozitif çıktığında filyasyon kurallarına uyulmalı, semptomu olan öğrenciler okula kabul edilmemeli ve veli taahhütnamelerine uyulması sağlanmalı.

Yarıyıl tatilinde öğrenciler ve velileri seyahat ve kapalı yerlere gitmekten kaçınması konusunda uyarılmalı, okul dışı zamanlarda Kovid-19 açısından yüksek riskli aktivitelerden kaçınılmalıdır. Okullara hızlı testler ücretsiz dağıtılarak sınıf kapama uygulamasından vazgeçilmeli, 10 gün içinde 2 vaka çıkan sınıflarda sadece hasta çocuklar izole edilmeli ve diğer çocuklar okulda her gün test yapılarak eğitime devam edebilmelidir."

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Türk Tabipleri Birliği, Omicron, Çocuk, Okul, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: TTB'den Kovid-19 salgını sürecinde alınacak ek tedbir önerileri Açıklaması - Son Dakika
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