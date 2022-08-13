Türk bilim insanlarından kanser tedavisinde 'Odaklanmış Ultrason Terapi' çalışması - Son Dakika
Üye Girişi

Türk bilim insanlarından kanser tedavisinde 'Odaklanmış Ultrason Terapi' çalışması

13.08.2022 14:08
Türk bilim insanlarından kanser tedavisinde 'Odaklanmış Ultrason Terapi' çalışması

Türk bilim insanlarından kanser tedavisinde 'Odaklanmış Ultrason Terapi' çalışması ERÜ Biyomedikal Mühendisliği Dr. Öğr.

Türk bilim insanlarından kanser tedavisinde 'Odaklanmış Ultrason Terapi' çalışması

ERÜ Biyomedikal Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Ömer Aydın:

"Odaklanmış Ultrason Terapi ile tümörü belli bir odak noktasında toplayıp yok etmeyi hedefliyoruz"

KAYSERİ - Erciyes Üniversitesi İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde faaliyet gösteren Nano Thera Araştırma Grubu, kanser tedavisinde kullanmayı hedefledikleri Odaklanmış Ultrason Terapisi çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarla ilgili bilgiler veren ERÜ Biyomedikal Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi ve ERFARMA Nano Thera Araştırma Grubu Lideri Ömer Aydın, "Odaklanmış Ultrason Terapi ile tümörü belli bir odak noktasında toplayıp yok etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Nano Thera Araştırma Grubu, ERFARMA'da desteklenen projeler ile çalışmalarını yürütüyor. Nano Thera Araştırma Grubu Nano Tabanlı Gen Gönderim Sistemleri, Akıllı Nano Parçacıklarla Gen Gönderimi, Yüzeyde Zenginleştirilmiş Raman Spektroskopisi ve yapay zeka ile beraber ilaca direnç kazanmış bakterilerin hızlı tayini ve Odaklanmış Ultrason Terapisi ile kanser tedavisi çalışmalarını sürdürüyor. Araştırma grubu olarak 3 temel alanda çalışmalar yürüttüklerini ve ilerleyen süreçlerde çalışmalarının hayvan üzerinde olacak kısmını da gerçekleştireceklerini söyleyen ERÜ Biyomedikal Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi ve ERFARMA Nano Thera Araştırma Grubu Lideri Ömer Aydın, "Burada birçok çalışmaya imza atmaktayız biz. TÜBİTAK Projeleri, Sağlık Bakanlığı TÜSEB Projeleri ve aynı zamanda Erciyes Üniversitesi'nin desteklediği çeşitli projelerimiz var. Ana hatlarıyla Nano Thera Araştırma Grubu 3 temel alanda araştırmalarını yürütmektedir. İlki Nano Tabanlı Gen Gönderim Sistemleri, Akıllı Nano Parçacıklarla Gen Gönderimi. İkincisi Yüzeyde Zenginleştirilmiş Raman Spektroskopisi ve yapay zeka ile beraber ilaca direnç kazanmış bakterilerin hızlı bir şekilde tayini. Üçüncüsü de ülkemizde ilkleri oluşturmakta olan Erciyes Üniversitesi'nin katkısı ile alt yapısını oluşturduğumuz Odaklanmış Ultrason Terapisi ile kanser tedavisi çalışmalarını yürütmekteyiz. Odaklanmış Ultrason Terapi çalışmalarıyla aynı zamanda biz ultrasonaktif nano parçalar geliştiriyoruz. Bu parçacıklarla Odaklanmış Ultrason'un tedavi etkinliğini arttırıyoruz. Şöyle ki Odaklanmış Ultrason aynı bir büyütecin ışığı belli bir odak noktasında toplayıp yaktığı gibi, yüksek ses dalgalarını belli bir boyuttaki alanda yoğunlaştırarak tümör dokusunu yok ediyoruz. Biz bunu nano parçacıklarımızı kullanarak daha etkin bir şekilde bu tedaviyi geliştirmeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda bu tedavi ile beraber hem immünoterapi hem de gen terapi ile bütünleştirmek amaçlı projeler yürütüyoruz. Bu çalışmalar şu anda laboratuvarımızda İn Vitro çalışmalarının önemli aşamalarını tamamlayıp İn Vivo yani hayvanlar üzerine geçmiş olduğumuz çalışmalar var. Önümüzdeki süreçte de hayvan üzerindeki çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

YORUMLAR
500
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu yıl ameliyat sayısı 20 bine ulaştı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu yıl ameliyat sayısı 20 bine ulaştı Soylu: İçişleri Bakanlığı'nda, rastgele, kanunsuz, mevzuatsız bir birim kurulamaz Soylu: İçişleri Bakanlığı'nda, rastgele, kanunsuz, mevzuatsız bir birim kurulamaz
Kaynak: İHA

Araştırma, Erciyes, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Türk bilim insanlarından kanser tedavisinde 'Odaklanmış Ultrason Terapi' çalışması - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:51 Meteoroloji'den 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
12:36 Bakan Kirişci duyurdu! Milyonlarca liralık tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatacak
12:23 KYK yurdunda çekildiği iddia edilen görüntülere muhalefetten tepki! Kim bu Arap şahıslar?
12:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurucularına mektup: Seçimlerde bir kez daha desteğinize talibiz
13:56 Kılıçdaroğlu, gençlere vaatlerde bulundu: Çalınan hayalleri iade edeceğiz
12:02 Fazıl Say, Nagihan Alçı kendisini suçlayınca çılgına döndü: Ekrem'i aday maday yaptırtmıyorum
11:52 Nihat Doğan evlilik sonrası coştu: Allah'ın verdiği ödülsün
11:43 Bakan Soylu, terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurulan operasyonu açıkladı: Biraz orantısız güç kullandık
11:08 Antalya'da banka müdürünü rehin alan şüphelinin yüklü miktarda borcu olduğu ortaya çıktı
11:08 Son 9 anketin ortalamasında Ümit Özdağ'ın partisi yüzde 2.8 çıktı! Davutoğlu ve Babacan'ı solladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 14:08:41. #1.13#
SON DAKİKA: Türk bilim insanlarından kanser tedavisinde 'Odaklanmış Ultrason Terapi' çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement