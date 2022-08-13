Türk bilim insanlarından kanser tedavisinde 'Odaklanmış Ultrason Terapi' çalışması

ERÜ Biyomedikal Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Ömer Aydın:

"Odaklanmış Ultrason Terapi ile tümörü belli bir odak noktasında toplayıp yok etmeyi hedefliyoruz"

KAYSERİ - Erciyes Üniversitesi İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde faaliyet gösteren Nano Thera Araştırma Grubu, kanser tedavisinde kullanmayı hedefledikleri Odaklanmış Ultrason Terapisi çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarla ilgili bilgiler veren ERÜ Biyomedikal Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi ve ERFARMA Nano Thera Araştırma Grubu Lideri Ömer Aydın, "Odaklanmış Ultrason Terapi ile tümörü belli bir odak noktasında toplayıp yok etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Nano Thera Araştırma Grubu, ERFARMA'da desteklenen projeler ile çalışmalarını yürütüyor. Nano Thera Araştırma Grubu Nano Tabanlı Gen Gönderim Sistemleri, Akıllı Nano Parçacıklarla Gen Gönderimi, Yüzeyde Zenginleştirilmiş Raman Spektroskopisi ve yapay zeka ile beraber ilaca direnç kazanmış bakterilerin hızlı tayini ve Odaklanmış Ultrason Terapisi ile kanser tedavisi çalışmalarını sürdürüyor. Araştırma grubu olarak 3 temel alanda çalışmalar yürüttüklerini ve ilerleyen süreçlerde çalışmalarının hayvan üzerinde olacak kısmını da gerçekleştireceklerini söyleyen ERÜ Biyomedikal Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi ve ERFARMA Nano Thera Araştırma Grubu Lideri Ömer Aydın, "Burada birçok çalışmaya imza atmaktayız biz. TÜBİTAK Projeleri, Sağlık Bakanlığı TÜSEB Projeleri ve aynı zamanda Erciyes Üniversitesi'nin desteklediği çeşitli projelerimiz var. Ana hatlarıyla Nano Thera Araştırma Grubu 3 temel alanda araştırmalarını yürütmektedir. İlki Nano Tabanlı Gen Gönderim Sistemleri, Akıllı Nano Parçacıklarla Gen Gönderimi. İkincisi Yüzeyde Zenginleştirilmiş Raman Spektroskopisi ve yapay zeka ile beraber ilaca direnç kazanmış bakterilerin hızlı bir şekilde tayini. Üçüncüsü de ülkemizde ilkleri oluşturmakta olan Erciyes Üniversitesi'nin katkısı ile alt yapısını oluşturduğumuz Odaklanmış Ultrason Terapisi ile kanser tedavisi çalışmalarını yürütmekteyiz. Odaklanmış Ultrason Terapi çalışmalarıyla aynı zamanda biz ultrasonaktif nano parçalar geliştiriyoruz. Bu parçacıklarla Odaklanmış Ultrason'un tedavi etkinliğini arttırıyoruz. Şöyle ki Odaklanmış Ultrason aynı bir büyütecin ışığı belli bir odak noktasında toplayıp yaktığı gibi, yüksek ses dalgalarını belli bir boyuttaki alanda yoğunlaştırarak tümör dokusunu yok ediyoruz. Biz bunu nano parçacıklarımızı kullanarak daha etkin bir şekilde bu tedaviyi geliştirmeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda bu tedavi ile beraber hem immünoterapi hem de gen terapi ile bütünleştirmek amaçlı projeler yürütüyoruz. Bu çalışmalar şu anda laboratuvarımızda İn Vitro çalışmalarının önemli aşamalarını tamamlayıp İn Vivo yani hayvanlar üzerine geçmiş olduğumuz çalışmalar var. Önümüzdeki süreçte de hayvan üzerindeki çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz" dedi.