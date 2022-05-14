Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüs tablosu: 5 kişi hayatını kaybetti, 1407 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüs tablosu: 5 kişi hayatını kaybetti, 1407 yeni vaka tespit edildi

14.05.2022 21:31

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre azalma gösterdi. 14 Mayıs'ta belirlenen 24 saatlik verilere göre bin 407 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 5 olarak belirlendi. Diğer taraftan iyileşen hasta sayısı bin 645 olurken toplam 127 bin 538 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 407 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 5 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan bin 645 hasta taburcu olurken bugün 127 bin 538 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,47 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,17 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,47 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 623 bin 608 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 53 MİLYON 50 BİN 434 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 830 467 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 53 milyon 50 bin 434 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 774 bin 593 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 7 kişi hayatını kaybederken bin 534 de yeni vaka tespit edilmişti.

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Son Dakika Sağlık Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüs tablosu: 5 kişi hayatını kaybetti, 1407 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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