Türkiye'de 2 bin 256 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'de 2 bin 256 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti

28.04.2022 20:20
Türkiye'de 2 bin 256 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 135 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 11 bin 193 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,15 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 482 bin 673 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

YORUMLAR
500
Türkiye'de 2 bin 479 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 16 kişi hayatını kaybetti Türkiye'de 2 bin 479 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 16 kişi hayatını kaybetti Türkiye'de 2 bin 511 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 14 kişi hayatını kaybetti Türkiye'de 2 bin 511 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 14 kişi hayatını kaybetti

Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Türkiye'de 2 bin 256 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
19:59 Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'yi büyük derde soktu!
19:51 Cumhurbaşkanına hakaret ettiği için tutuklanan İYİ Partili Alp Emeç tahliye edildi
19:11 Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal edildi!
19:10 Elon Musk'tan Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social'a isim önerisi geldi!
18:43 Liverpool, Jurgen Klopp'la sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı!
18:38 Alkol masasında Kadir Gecesi kutlaması yapan çalışanları hakkında Pegasus açıklama yaptı: Gerekli aksiyonlar alınacak
18:23 Türkiye ile Ermenistan arasındaki üçüncü görüşme 3 Mayıs'ta gerçekleşecek
18:22 CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap verdi: Kendisini İsmet Özel'e havale ediyorum
18:19 Antalyaspor Teknik Direktörü Şahin, 16 yaşındayken Ronaldo'ya verdiği sözü açıkladı
18:17 Dünyanın en büyük mavi elması rekor fiyata satıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 20:26:12. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'de 2 bin 256 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement