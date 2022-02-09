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TURKOVAC aşısı Hakkari'de uygulanmaya başlandı - Son Dakika

TURKOVAC aşısı Hakkari'de uygulanmaya başlandı

09.02.2022 11:54
TURKOVAC aşısı Hakkari'de uygulanmaya başlandı

Hakkari'de yerli aşı TURKOVAC'ın uygulanmasına başlandı.

Hakkari'de yerli aşı TURKOVAC'ın uygulanmasına başlandı.

Randevu alarak Devlet Hastanesine gelen vatandaşlara, aşı odasında görevlilerce aşıları yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Burhan Yılmaz ve Hastane Müdürü Mustafa Yoldaş, aşı uygulamasını takip etti.

Vatandaşların, yerli aşı için randevu alarak hastaneye gelmeye başladığını belirten Yoldaş, hatırlatma dozu gelmiş bütün vatandaşları aşılarını yapmak üzere sağlık kuruluşlarına davet etti.

Aşı yaptıran vatandaşlardan Abdurrahman Kılıç da 4. doz olarak TURKOVAC'ı tercih ettiğini ifade ederek, "Bu aşının geliştirilmesi ve uygulanmasında emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Ben devletime, hekimlerimize güveniyorum. Rabbim tüm hastalarımıza sağlık, sıhhat versin. Bu hastalıkta şifa bulmak isteyen gelip aşı olsun." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık TURKOVAC aşısı Hakkari'de uygulanmaya başlandı - Son Dakika


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