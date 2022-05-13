Ülkemizde 13 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 534 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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Ülkemizde 13 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 534 yeni vaka tespit edildi

13.05.2022 20:11

Ülkemizde koronavirüs vaka sayılarında düne göre düşüş yaşandı. 13 Mayıs'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre bin 534 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 7 olarak belirlendi. Öte yandan iyileşen hasta sayısı bin 673 olurken toplam 134 bin 27 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 534 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 7 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan bin 673 hasta taburcu olurken bugün 134 bin 27 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,47 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,17 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,47 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 620 bin 847 doza yükseldi.

Türkiye'de 13 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 7 kişi vefat etti, bin 534 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 53 MİLYON 49 BİN 922 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 830 bin 7 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 53 milyon 49 bin 922 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 773 bin 821 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 8 kişi hayatını kaybederken bin 778de yeni vaka tespit edilmişti.

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Son Dakika Sağlık Ülkemizde 13 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 534 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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