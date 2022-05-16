Ülkemizde 16 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti, bin 254 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 254 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 4 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan bin 358 hasta taburcu olurken bugün 128 bin 957 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,47 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,17 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,47 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 638 bin 328 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 53 MİLYON 52 BİN 226 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 832 bin 15 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 53 milyon 52 bin 226 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 777 bin 668 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 10 kişi hayatını kaybederken bin 154 de yeni vaka tespit edilmişti.