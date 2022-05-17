Ülkemizde 17 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 608 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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Ülkemizde 17 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 608 yeni vaka tespit edildi

17.05.2022 21:01
Ülkemizde 17 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 608 yeni vaka tespit edildi

Ülkemizde koronavirüs vaka sayılarında düne göre artış görüldü. 17 Mayıs'ta belirlenen 24 saatlik verilere göre bin 608 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 7 olarak belirlendi. Öte yandan iyileşen hasta sayısı bin 219 olurken toplam 138 bin 894 PCR testi yapıldı. Dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirirken bin 254 de yeni vaka tespit edilmişti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 17 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 608 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 7 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan bin 219 hasta taburcu olurken bugün 138 bin 894 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,47 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,17 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,47 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 650 bin 166 doza yükseldi.

Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 7 kişi vefat etti, bin 608 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 53 MİLYON 53 BİN 751 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 833 bin 176 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 53 milyon 53 bin 751 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 780 bin 85 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken bin 254 de yeni vaka tespit edilmişti.

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Ülkemizde 15 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 10 kişi vefat etti, bin 154 yeni vaka görüldü Ülkemizde 15 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 10 kişi vefat etti, bin 154 yeni vaka görüldü

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Son Dakika Sağlık Ülkemizde 17 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 608 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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