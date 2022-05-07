Ülkemizde 7 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 11 kişi vefat etti, bin 661 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 7 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 661 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 11 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan bin 843 hasta taburcu olurken bugün 102 bin 242 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,45 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,16 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,45 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 540 bin 208 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 53 MİLYON 40 BİN 431 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 822 bin 768 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 53 milyon 40 bin 431 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 758 bin 244 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 7 kişi hayatını kaybederken bin 743 de yeni vaka tespit edilmişti.