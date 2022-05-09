Ülkemizde 9 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi hayatını kaybetti, bin 542 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 9 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 542 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 8 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan bin 463 hasta taburcu olurken bugün 109 bin 958 test yapıldı.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,16 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,46 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 560 bin 229 doza yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 824 bin 444 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 53 milyon 42 bin 663 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 761 bin 986 kişiye aşı yapıldı.
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 9 kişi hayatını kaybederken bin 480 de yeni vaka tespit edilmişti.
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