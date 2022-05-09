Ülkemizde 9 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi hayatını kaybetti, bin 542 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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Ülkemizde 9 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi hayatını kaybetti, bin 542 yeni vaka tespit edildi

09.05.2022 22:58

Ülkemizde koronavirüs vaka sayılarında düne oranla artış yaşandı. 9 Mayıs'ta belirlenen 24 saatlik verilere göre bin 542 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 8 olarak belirlendi. Öte yandan iyileşen hasta sayısı bin 463 olurken toplam 109 bin 958 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 9 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 542 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 8 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan bin 463 hasta taburcu olurken bugün 109 bin 958 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,46 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,16 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,46 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 560 bin 229 doza yükseldi.

Türkiye'de 9 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 8 kişi vefat etti, bin 542 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 53 MİLYON 42 BİN 663 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 824 bin 444 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 53 milyon 42 bin 663 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 761 bin 986 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 9 kişi hayatını kaybederken bin 480 de yeni vaka tespit edilmişti.

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Son Dakika Sağlık Ülkemizde 9 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi hayatını kaybetti, bin 542 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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