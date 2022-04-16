Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 86 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 86 yeni vaka tespit edildi

16.04.2022 20:09

Türkiye'de bugün 24 saatlik verilere göre, 4 bin 86 vaka tespit edilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 19 oldu. Ayrıca iyileşen hasta sayısı 13 bin 561 olarak belirlendi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 4 bin 86 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 19 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 13 bin 561hasta taburcu olurken bugün 162 bin 253 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,41 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,13 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,41 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 329 bin 116 doza yükseldi.

Türkiye'de 16 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 4 bin 86 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 53 MİLYON 14 BİN 310 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 804bin 320 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 53 milyon 14 bin 310 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 710 bin 985 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 4 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybederken 4 bin 425 da yeni vaka tespit edilmişti.

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Son Dakika Sağlık Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 86 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 86 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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