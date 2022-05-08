Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti, bin 480 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti, bin 480 yeni vaka tespit edildi

08.05.2022 20:01

Ülkemizde 4 saatlik verilere göre bin 480 vaka tespit edilirken, vefat sayısı ise 9 olarak belirlendi. Ayrıca iyileşen hasta sayısı bin 526 olurken toplam 98 bin 757 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 8 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 480 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 9 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan bin 526 hasta taburcu olurken bugün 98 bin 757 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,45 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,16 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,45 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 542 bin 401 doza yükseldi.

Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 9 kişi vefat etti, bin 480 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 53 MİLYON 40 BİN 762 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 823 bin 12 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 53 milyon 40 bin 762 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 758 bin 882 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 11 kişi hayatını kaybederken bin 661 de yeni vaka tespit edilmişti.

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Son Dakika Sağlık Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti, bin 480 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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