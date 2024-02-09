Uluslararası Endoskopik Omurga Cerrahisi Sempozyumu Bursa\'da başladı

Türkiye Endoskopik Omurga Cerrahisi Derneğince 20'den fazla ülkeden omurga cerrahisi uzmanı hekimlerin katılımıyla Bursa'da düzenlenen "Uluslararası Endoskopik Omurga Cerrahisi Sempozyumu" başladı.
Türkiye Unilateral Biportal Endoskopik Omurga Cerrahisi Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Hayati Aygün, bir otelde gerçekleştirilen sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, sempozyuma katılan uzmanlara teşekkür etti.
Aygün, sempozyum öncesi Bursa Uludağ Üniversitesi'nde iki gün boyunca Temel ve İleri Düzey Endoskopik Omurga Cerrahisi Kadavra Kursu'nda faydalı bir eğitim geçirdiklerini söyledi.
İki gün devam edecek sempozyumda dünyaca ünlü omurga cerrahlarının bir arada olacağını aktaran Aygün, "Seçkin omurga endoskopistlerinin yanı sıra Eccelearning Omurga Cerrahisi diploma programının kurucusu Max Aeby onursal başkan olarak aramızda. Ben de Eccelearning Omurga Cerrahisi eğitimini tamamlayarak daha öncesinde diplomamı aldım. Kendisinin önemli bilgiler paylaşacağına inanıyorum." dedi.
Prof. Dr. Aygün, omurga cerrahisinde daha fazla ilerleme sağlamak için birçok zor konuyu masaya yatırıp tartışacaklarını sözlerine ekledi.
Sempozyum, açılışın ardından "Sınıflandırma ve İsimlendirme" konulu sunumla devam etti.
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