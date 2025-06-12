UMKE'den Tatbikat Eğitimi - Son Dakika
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Sağlık

UMKE'den Tatbikat Eğitimi

12.06.2025 16:02
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Kayseri'de UMKE ekipleri, 3 gün süren medikal kurtarma eğitimi ve tatbikat gerçekleştirdi.

UMKE'den gerçeğini aratmayan tatbikat

KAYSERİ - Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekipleri; 3 gün boyunca medikal kurtarma eğitimi alırken, eğitimin sonunda gerçeğini aratmayan tatbikat gerçekleştirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli 20 UMKE personeli, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Koramaz Vadisi'nde 3 gün boyunca medikal kurtarma eğitimi aldı. Eğitim çerçevesinde gece ve gündüz eğitim alan personeller; temel konularda kullanılan ekipmanlar ve sahra hastaneleri kurulmasında bilgilendirildi. Eğitimin son gününde gerçeğini aratmayan bir tatbikat gerçekleştiren personeller; senaryo gereği göçük altında kalan yaralıyı başarılı bir şekilde zorlu arazi şartlarına rağmen kurulan sahra hastanesine kaldırmayı başardı.

Medikal kurtarma eğitimlerinin devam ettiğini ve 20 personel ile 3 gün boyunca süren eğitimde birçok konulara ağırlık vermeye çalıştıklarını kaydeden Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü UMKE Sorumlusu Paramedik İslam Köseoğlu; "2025 yılı faaliyet planı çerçevesinde bakanlığımızın yeni belirlemiş olduğu program dahilinde 3 günlük medikal kurtarma eğitimini sürdürmekteyiz. Eğitimin içeriğinde hastane öncesi alanda çalışan özellikle uzman hekimler, doktorlarımız, paramedikler, ATT'ler, hemşireler ve anestezi teknikerleri gibi branşlarda medikal kurtarma eğitimlerinin önemini üç gün içerisinde vurgulamaya çalıştık. Üç gün boyunca toplam 20 personelimize hastane öncesi alanda, enkaz alanlarında, trafik kazaları, toplu olaylar, olay yeri yönetim ve triyaj gibi bazı temel konularda kullanılan ekipmanlar, tıbbi uç nokta kurulumları, sahra hastaneleri gibi konulara ağırlık vermeye çalıştık. İlimizde bu tür olaylara müdahale açısından yeterli envanterimiz ve ekipmanlarımız bulunmaktadır" dedi.

Dr. Gürbeden: "UMKE sadece ülkemizde değil başka ülkelerde de ihtiyaç olduğunda görev almaktadır."

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Figen Gürbeden ise; UMKE'nin sadece yurt içinde değil gerekli görüldüğü taktirde yurt dışında da yardım ve sağlık hizmetlerini başarılı bir şekilde sürdürdüğünü ifade ederek; "Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE); 1999 yılında yaşanan depremlerden sonra sahada bu tür afetlerde sağlık çalışanlarının daha donanımlı hale gelmesi ve olay yerinde müdahaleleri yapabilmesi için 2003 yılında kurulup 2004 yılında faaliyete geçmiştir. İlimizde bu eğitimlere katılan 299 UMKE gönüllümüz var. UMKE gönüllüleri afetlerde, olağan dışı durumlarda ayrıca toplu kazalarda, KBRN vakalarında, toplumsal olaylarda müdahale etmek amacıyla yetiştirilen gönüllü sağlık personelleri. Normal zamanlarda görev yerlerinde sağlık hizmetlerine devam ediyorlar, ancak maalesef istemediğimiz afet ve olağan dışı durumlarda da gönüllü olarak UMKE görevlerine katılıyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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