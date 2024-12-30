Uzmanından yılbaşı sofrası için sağlıklı beslenme önerileri

Sağlık

SAĞLIKLI ve lezzetli yeni yıl tabakları için önerilerde bulunan Uzman Diyetisyen Ege Ramadanoğlu, "Yemekleri yağda kızartarak değil; fırında, ızgarada, suda, buharda pişirebilirsiniz. Her çeşit mayonezsiz ve yağsız salatayı istediğiniz kadar tüketebilirsiniz. Toplam 6-8 yemek kaşığı zeytinyağlı tercih edebilirsiniz. Ayrıca, sofraya şarküteri ve kabuklu deniz ürünleri yerine peynir, hindi füme ve taze sebzelerin koyulması daha sağlıklı bir başlangıç yapmanızı sağlayacaktır" dedi.

İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi Uzman Diyetisyen Ege Ramadanoğlu, yeni yıla sağlıklı girebilme konusunda beslenme önerilerinde bulundu. Yılbaşı gecesi alınan kalorinin, ihtiyacın 2-3 katı üzerine çıkabildiğini, hatta 7 bin kaloriyi bulabildiğini dile getiren Uzm. Dyt. Ramadanoğlu, bu duruma bir de alkol tüketimi eklendiği takdirde tehlikenin çok daha fazla olduğunu vurguladı.

'YEMEKLERİ FIRINDA YA DA IZGARADA PİŞİREBİLİRSİNİZ'

Sağlıklı ve lezzetli yeni yıl tabakları hazırlamanın oldukça kolay olduğuna dikkat çeken Uzm. Dyt. Ramadanoğlu, "Yemekleri yağda kızartarak değil, fırında, ızgarada, suda, buharda pişirebilirsiniz. Her çeşit mayonezsiz ve yağsız salatayı istediğiniz kadar tüketebilirsiniz. Toplam 6-8 yemek kaşığı zeytinyağlı tercih edebilirsiniz. Farklı çeşitlerden birer kaşık alarak da bu rakamı yakalayabilirsiniz" dedi.

'ASİTLİ İÇECEKLER YERİNE TAZE SIKILMIŞ MEYVE SULARINI TERCİH EDİN'

Yılbaşı menüsünde 1 porsiyon et, tavuk, balık veya hindi tüketilebileceğine değinen Uzm. Dyt. Ramadanoğlu, "Pirinç pilavı yerine 3-4 yemek kaşığı sebzeli bulgur pilavı tercih edebilirsiniz. Kuruyemiş olarak 1 avuç leblebi tüketirseniz, daha tok hissettiğinizi fark edebilirsiniz. Asitli içecekler yerine taze sıkılmış meyve sularını tercih edebilirsiniz. Tatlı tüketilmediği takdirde 2 porsiyon meyve tüketebilirsiniz" diye konuştu.

'YILBAŞI AKŞAMI ÇOK YEMEK İÇİN TÜM GÜNÜ AÇ GEÇİRMEYİN'

Yılbaşı sofrasında en sık yapılan hatalardan bahseden Uzm. Dyt. Ramadanoğlu, "Yeni yıl gecesi doyasıya yiyip içebilmek için tüm günü aç geçirmek, en sık rastlanan hataların başında geliyor. Bu şekilde geç saatlerdeki aşırı yeme dengelenmediği gibi, gün içerisinde kan şekerinizin düşmesine veya gece hızlı bir şekilde yenen yemeğin ardından hazımsızlık yaşamanıza yol açıyor" açıklamasında bulundu.

'HAFİF VE SAĞLIKLI BAŞLANGIÇLAR TÜKETİLMELİ'

Yılbaşında en fazla dikkat edilmesi gereken kısmın başlangıçlar olması gerektiğini söyleyen Uzm. Dyt. Ramadanoğlu, "Başlangıçlar ne kadar hafif ve sağlıklı olursa yemeğin enerji dengesi de o kadar sağlanmış olacaktır. Başlangıçlara alternatif olarak 1 bardak limon suyu içine salatalık, limon, kereviz sapı ve ayva dilimleri koyulabilirsiniz. Yoğurt veya avokado ile yapılan bir dip sosa batırabileceğiniz taze sebzeler de sağlıklı ve besleyici olacaktır. Ayrıca, sofraya şarküteri ve kabuklu deniz ürünleri yerine peynir, hindi füme ve taze sebzelerin koyulması daha sağlıklı bir başlangıç yapmanızı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

'SOSLU VE AŞIRI YAĞLI SALATALARDAN UZAK DURUN'

Soslu salatalardan ve fazla karbonhidratlı besinlerden uzak durulması gerekildiğini anlatan Uzm. Dyt. Ramadanoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Soslu ve mayonezli, aşırı yağlı ve şekerli salatalar yüksek kalori almanıza yol açar. Bunlar yerine, kendiniz limon ve sirke ekleyerek daha sağlıklı salatalar hazırlayabilirsiniz. Sofralarda çok fazla tercih edilen çorba, pilav, makarna ve ekmek gibi karbonhidrat grubunun özellikle yılbaşı akşamında bir arada tüketilmemesi gerekir. Bu karbonhidratların hepsi ekmek grubuna dahildir. Yani ekmek tüketilmese dahi çorba, pilav ve makarna fazlaca ekmek yerine geçecektir. İlla tüketilecekse, yalnızca birini küçük miktarlarda tercih etmek yeterli olacaktır."

'SÜTLÜ TATLILAR DEĞERLENDİRİLEBİLİR'

Tatlı tüketiminin nasıl olması gerektiğine değinen Uzm. Dyt. Ramadanoğlu, "Şerbetli ve ağır şekerli tatlılar kan şekerinizi oldukça yükseltir. Bunlar yerine, meyveli veya sütlü, hafif tatlılar tercih edilmelidir. Cevizli kabak, fıstıklı ayva veya armut tatlılarının yanı sıra sütlaç ve kazandibi gibi sütlü tatlı seçenekleri değerlendirilebilir" diye konuştu.

'TATLI YENİLMEZSE 2 PORSİYON MEYVE TÜKETİLEBİLİR'

Yılbaşı gecesi mideyi yormayacak sağlıklı atıştırmalıkların hangi ölçüde tüketilmesi gerektiğinden bahseden Uzm. Dyt. Ramadanoğlu, "Kuruyemiş olarak 1 avuç leblebi tüketirseniz, daha tok hissettiğinizi fark edebilirsiniz. Asitli içecekler yerine taze sıkılmış meyve sularını tercih edebilirsiniz. Tatlı tüketilmediği takdirde 2 porsiyon meyve tüketebilirsiniz. 1 yemek kaşığı kuru üzüm, 10 adet badem/fındık, 2 kuru erik/kayısı ve 2 tüm cevizi sağlıklı bir ara öğün olarak tercih edebilirsiniz" dedi.

YILBAŞI MENÜSÜ

Uzm. Dyt. Ramadanoğlu, sağlıklı bir yılbaşı menüsü listesini ise şu şekilde paylaştı:

"Balkabağı çorbası,

Fırında hindi,

Avokadolu mevsim salata,

Karabuğday pilavı,

Yulaflı meyveli kurabiye."