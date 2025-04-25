Van'da Başarılı Kornea Nakli - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Van'da Başarılı Kornea Nakli

Geniş Video İzle

64 yaşındaki Hüseyin Kurt, başarılı kornea nakli sonrası yeniden görmeye başladı.

25.04.2025 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da başarılı kornea nakli: 64 yaşındaki hasta yeniden gördü

VAN - Hakkari'de yaşayan 64 yaşındaki Hüseyin Kurt, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçirdiği başarılı kornea nakli ameliyatı sonrası yeniden görmeye başladı.

Küçük yaşta yaşadığı bir travma sonucu sağ gözünü kaybeden 8 çocuk babası Hüseyin Kurt, 3 yıl önce de sol gözündeki keratit (kornea iltihabı) nedeniyle tamamen görme kabiliyetini yitirdi. Görme kaybı sonrası birçok merkeze başvurup çare arayan Hüseyin Kurt, sonunda Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Rumeysa Bilmez Tan tarafından yürütülen titiz süreç sonucunda, sol gözü için Sağlık Bakanlığına yapılan başvuruyla uygun kornea temin edildi.

Başarıyla gerçekleştirilen ameliyatın ardından Hüseyin Kurt'un sol gözündeki görme oranı yüzde 30'a kadar yükseldi. Yeniden ışığı görebilmenin mutluluğunu yaşayan hasta, artık kendi günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeye geldi.

"Nakil işlemini başarıyla gerçekleştirdik"

Konuya ilişkin konuşan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Rumeysa Bilmez Tan, hastanın 3 yıl öncesine kadar yalnızca sol gözüyle görebildiğini, ancak keratit nedeniyle bu gözünü kaybettiğini belirtti. Op. Dr. Tan, "Işık algısı dahi olmayan hastamız, dış merkezden tarafımıza yönlendirildi. Öncelikle, hastamızın önceki görme kabiliyetine sahip sol gözüne kornea nakli planladık ve Sağlık Bakanlığına kornea talebinde bulunduk. Kornea temin edildikten sonra nakil işlemini başarıyla gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası hastamızın görme keskinliği yüzde 30'a kadar yükseldi. Bu gelişme hem bizi hem de hastamızı oldukça mutlu etti. Sol gözle ilgili takiplerimiz düzenli olarak devam ediyor" dedi.

"Sağ gözü için de nakil planlıyoruz"

Nakil sonrası sürecin takibinin hayati önem taşıdığını dile getiren Tan, "Bu nedenle hastamızı sık aralıklarla kontrole çağırıyoruz. İlerleyen dönemde hastamızın sağ gözü için de nakil planlıyoruz. Bu ameliyat, görme keskinliğini artırarak hastanın ışığı yeniden algılamasına ve hatta görmeye başlamasına imkan tanıyabilir. Bu nedenle hem kornea bağışlarının önemi büyük, hem de bu tarz ileri düzey ameliyatların hastanemizde yapılabildiğinin bilinmesi çok değerli. Zira bu tür operasyonlar için hastalar genellikle başka illere gitmek zorunda kalıyorlar. Bu nedenle bu ameliyatların Van'da yeniden yapılmaya başlanması, bölge halkı için büyük bir kazanım" diye konuştu.

"Babam günlük ihtiyaçlarını karşılayabiliyor"

Görme kabiliyetini yitiren babası için son birkaç yıldır birçok hastaneye gittiklerini söyleyen Muzaffer Kurt isimli hasta yakını ise babasının Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçirdiği başarılı ameliyatın ardından artık kendi günlük ihtiyaçlarını karşılayabiliyor olduğunu ifade etti. Kurt, başarılı ameliyat için emeği geçenlere teşekkür etti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Hüseyin Kurt, Kornea Nakli, Ameliyat, Hastane, Eğitim, Sağlık, Van, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Van'da Başarılı Kornea Nakli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan UEFA’nın temsilcilik açılışında iddialı sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'nın temsilcilik açılışında iddialı sözler
6.2’lik deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi İşte detaylı liste 6.2'lik deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi? İşte detaylı liste
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki’den İstanbulluları korkutacak sözler Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbulluları korkutacak sözler
’’İtalya mı, Türkiye mi’’ sorusuna verdiği yanıt Can Yaman’a pahalıya patladı ''İtalya mı, Türkiye mi?'' sorusuna verdiği yanıt Can Yaman'a pahalıya patladı
DEM heyeti, Adalet Bakanı’na iletti: Öcalan gazetecilerle görüşmek istiyor DEM heyeti, Adalet Bakanı'na iletti: Öcalan gazetecilerle görüşmek istiyor
Al Nassr’dan Kudüs’e 100 milyon Euro Al Nassr'dan Kudüs'e 100 milyon Euro
Kadın taraftar, kendisine küfreden rakip takım taraftarlarına göğüslerini göstererek karşılık verdi Kadın taraftar, kendisine küfreden rakip takım taraftarlarına göğüslerini göstererek karşılık verdi
Tarihi açılışa damga vuran kare: Ali Koç ve Dursun Özbek yan yana Tarihi açılışa damga vuran kare: Ali Koç ve Dursun Özbek yan yana
Emma Willis’ten şaşırtan itiraf: Kalbimde delikle yaşamışım Emma Willis'ten şaşırtan itiraf: Kalbimde delikle yaşamışım
Kadın polis, ilişki yaşadığı mahkumla öpüşürken yakalandı Kadın polis, ilişki yaşadığı mahkumla öpüşürken yakalandı
Bu nasıl vicdansızlık İstanbul’daki deprem anında hırsızlığa geldiler Bu nasıl vicdansızlık! İstanbul'daki deprem anında hırsızlığa geldiler

09:52 Yunan sismolog uyardı: İstanbul için alarm çalıyor Yunan sismolog uyardı: İstanbul için alarm çalıyor
09:29 Tepkilerin odağındaki belediyenin direk dansı gösterisinden yeni görüntüler Tepkilerin odağındaki belediyenin direk dansı gösterisinden yeni görüntüler
08:40 MSB’den Kıbrıs’a müdahale sinyali: Yetkilerimizi kullanmaktan çekinmeyiz MSB'den Kıbrıs'a müdahale sinyali: Yetkilerimizi kullanmaktan çekinmeyiz
08:34 Kamu çalışanları için yüzde 50 zam gündemde Kamu çalışanları için yüzde 50 zam gündemde
07:33 Kütahya’da 4.5 büyüklüğünde deprem Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
15:06 Ünlü oyuncu, duşta çektiği fotoğrafı paylaşarak sosyal medyayı salladı Ünlü oyuncu, duşta çektiği fotoğrafı paylaşarak sosyal medyayı salladı
14:58 Genç kadın, evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı Genç kadın, evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı
14:53 Leicester City’de bir devir sona eriyor: 13 yıl sonra veda Leicester City'de bir devir sona eriyor: 13 yıl sonra veda
14:43 Kamuya yüzlerce personel alınacak Başvuru için son 24 saat Kamuya yüzlerce personel alınacak! Başvuru için son 24 saat
14:43 Deprem anında GSM hatlarına ne oldu Bakan Uraloğlu yanıtladı Deprem anında GSM hatlarına ne oldu? Bakan Uraloğlu yanıtladı
14:41 Bomba iddia: Okan Buruk ile Afra Saraçoğlu aşk yaşıyor Bomba iddia: Okan Buruk ile Afra Saraçoğlu aşk yaşıyor
14:17 600 bin kamu çalışanı için zam pazarlığı başladı 600 bin kamu çalışanı için zam pazarlığı başladı
14:16 CHP’nin olağanüstü kurultayının iptali için dava açıldı CHP'nin olağanüstü kurultayının iptali için dava açıldı
14:15 Shaquille O’Neal, Alperen Şengün’ü yere göğe sığdıramadı: ’Türk Terminatör’ Shaquille O'Neal, Alperen Şengün'ü yere göğe sığdıramadı: 'Türk Terminatör'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2025 10:20:08. #7.12#
SON DAKİKA: Van'da Başarılı Kornea Nakli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.