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Sağlık

VR ile Hayvan Otopsisi Eğitimi

Ankara Üniversitesi'nde veteriner adayları, VR gözlüklerle hayvan otopsisi simülasyonu yapıyor.

15.11.2024 23:29
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Veteriner adayları VR gözlükler sayesinde hayvan otopsisi yapmayı öğreniyor

Öğrenciler VR gözlükler ile hayvan otopsisi simülasyonun içerisine giriyor

ANKARA - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde sanal gerçeklik anlamına gelen VR gözlükler sayesinde öğrenciler hayvan otopsisi yapmayı simülasyonun içerisine girerek uygulamalı olarak öğreniyor.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde Sanal Gerçeklik Eğitim Salonu kuruldu. Salonda üç boyutlu VR gözlükler ile hayvan otopsisinin yapıldığı bir simülasyonun içerisine giriliyor. Veteriner adayları simülasyonun içerisinde gerçek hayattaki uygulamaları bire bir olarak gerçekleştirebiliyor. Uygulamada içerisinde öğrenciler; giyinme, hazırlanma, dezenfeksiyona uğrama, otopsiyi gerçekleştirme işlemlerini sanal ortamda gerçekleştiriyor.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevil Atalay Vural, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bulunduğumuz yer sanal gerçeklik dersliği. Yaptığımız işlemde sanal gerçeklik. Genel anlamda otopsi olarak bilinen ama veteriner hekimlikte Nekropsi (Otopsi) dediğimiz ölüm sonrası kadavranın incelenme işlemini tamamen sanal simülasyonları kullanmak suretiyle gençlerimizin eğitiminde kullanmak hedefimiz" ifadelerini kullandı.

Veteriner adayların gerçek hayatta yapacağı otopsi işlemlerini VR gözlükler sayesinde bir simülasyonun içerisinde deneyimleyebildiklerini belirten Prof. Dr. Vural, "Uygulamada gördüğünüz üzere önce giyinme, hazırlanma, salon girişlerinde dezenfeksiyona uğrama, kişinin kendi koruma önlemlerini alması ve akabinde salona geçerek Nekropsi gerçekleştirmesini sağlıyoruz" diye konuştu.

"Bunun canlı ortamda gerçekleştiriliyormuş gibi eylemi gerçekleştiriyoruz"

Bunun bir Ar-Ge projesi olduğunu aktaran Vural, projenin 3 yıldır geliştirilerek devam ettiğini kaydederek, "Bunun canlı ortamda gerçekleştiriliyormuş gibi o ortamı birebir gençlerimize hazır hale getirebilmek adına çok sayıda örneklemeler, video çekimleri, resimler yaparak her seferinde bir olumsuzluğu yok edip ya da en aza indirgeyerek destek veren firma ile beraber bu eylemi gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Eğitime katılan öğrencilerin önce VR gözlükleri taktığını söyleyen Prof. Dr. Vural, şunları kaydetti:

"O gözlüklerin üzerinden bu sanal ortama girmek suretiyle yapılması gereken eylemi bizim vermiş olduğumuz komutlandırmaları aktif hale getirerek yerine getiriyor. Fakat sanal ortamda bazen teknolojinin de imkanlarının kısıtlı olduğu ana denk geliyoruz ve bunu giderebilmek amacıyla eylemi gerçekleştiremediğimiz durumlarda videolardan destek alarak komutla eş zamanlı olarak o eylemin gerçek uygulamadaki gösterimini de aktarıyoruz. Sanal ortam ve video bir birini pareler olarak destekleyerek aktif halde öğrenci tarafından kullanılıyor."

"Uygulamayı sanal ortam içerisinde keyifle gerçekleştiriyoruz"

Vural, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aynı zamanda geri planda bunu monitör sisteme de aktardık. Sadece gözlüğü kullanan kişilerde kısıtlı kalsın istemedik. Arka planda gördüğünüz gibi buradaki kullanıcının görmüş olduğu görseli birebir televizyona aktarmak suretiyle arka planda bunu seyreden 20 tane öğrencimizin de eş zamanlı olarak yapılan eylemi görmesini sağlıyoruz. Orada geçen seslendirmeler bu hem Türkçe hem de İngilizce olarak gerçekleştirildi. İngilizce eğitim programımızda var. Her ikisiyle de öğrencilere verilmesi istenen kadavranın yokluğu sırasındaki eksikliği giderebilmek adına uygulamayı sanal ortam içerisinde keyifle gerçekleştiriyoruz."

Kaynak: İHA

Ankara Üniversitesi, Teknoloji, Eğitim, Sağlık, Otopsi, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Sağlık VR ile Hayvan Otopsisi Eğitimi - Son Dakika

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