Yaralı Dağ Keçisi Tedavi Altına Alındı

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Yaralı bulunan dağ keçisi tedaviye alındı

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Gedelme Yaylası'nda yaralı ve bitkin halde bulunan bir dağ keçisi, Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelleri Can Çırpıcı ve Hüseyin Divit, Gedelme Yaylası'ndan Kemer'e dönerken yol kenarında hareketsiz şekilde duran dağ keçisini fark etti. Bitkin haldeki keçiyi hemen Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götüren personeller, yaralı hayvana müdahale edilmesini sağladı.

İlk müdahale yapıldı

Kemer Belediyesi Veteriner Hekimi Fevzi Uzun ve ekibi, keçiyi detaylı bir şekilde muayene etti. Yapılan ilk müdahalede keçinin açlık nedeniyle bitkin düştüğü ve ağız kısmında viral bir enfeksiyon bulunduğu tespit edildi.

Tedavi süreci başlatılan keçinin durumu hakkında açıklama yapan Veteriner Hekimi Uzun, "Dağ keçisine ilk müdahaleyi yaptık. Durumu biraz ağır. Ağız kısmındaki viral enfeksiyonun tedavisine başladık. Durumu Milli Parklar yetkililerine de bildirdik. Bundan sonraki süreci bir üst kurul yürütecek. İnşallah iyileşir ve doğasına geri döner" dedi.

"Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik"

Dağ keçisini yaralı halde bulan belediye personeli Can Çırpıcı ise olayı şu sözlerle anlattı: "Yayla yolundan Kemer'e gelirken yol kenarında bitkin halde duran dağ keçisini gördük. Hemen belediyemize ait veterinerliğe getirdik.