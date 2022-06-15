Yatağa bağımlı olarak yaşayan down sendromlu hastanın yardımına sağlık teşkilatı yetişti - Son Dakika
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Yatağa bağımlı olarak yaşayan down sendromlu hastanın yardımına sağlık teşkilatı yetişti

15.06.2022 13:07

Yatağa bağımlı olarak yaşayan down sendromlu hastanın yardımına sağlık teşkilatı yetişti Yatağa bağımlı olarak yaşayan down sendromlu 28 yaşındaki Ferhat Gür, ailesinin Samsun'a taşınması sebebiyle Kırklareli'nden Samsun'a ambulans ile götürüldü.

Yatağa bağımlı olarak yaşayan down sendromlu hastanın yardımına sağlık teşkilatı yetişti

KIRKLARELİ - Yatağa bağımlı olarak yaşayan down sendromlu 28 yaşındaki Ferhat Gür, ailesinin Samsun'a taşınması sebebiyle Kırklareli'nden Samsun'a ambulans ile götürüldü.

Kırklareli'de ikamet eden Gür ailesi, yatağa bağımlı olarak yaşayan down sendromlu 28 yaşındaki Ferhat Gür'ün Samsun'a taşınması için, kullandığı cihazlar sebebiyle Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğüne talepte bulundu. Bu talep üzerine harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü, Ferhat Gür'ün taşınması için tam teşekküllü bir ambulans talimatı verdi. Gür, Kırklareli'den Samsun'a tam teşekküllü bir ambulansla götürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesabından yayımlanan videoda Gür'ün ağabeyi Kerim Gür, yardım eli uzatan İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür etti. Kerim Gür, "Kardeşimin ambulans ile nakil edilmesi için müracaat ettim. En kısa sürede bana dönüş yapıldı. Şu anda kardeşimi ambulans ile nakil edeceğiz. Özellikle kardeşim Kırklareli'ne geldiğinde ağır hastaydı aynı zamanda zatürre geçiriyordu. Aynı zamanda down sendromlu kendisi. Herkese teşekkür ediyorum. Allah'ım devletimize zeval vermesin" dedi.

Yatağa bağımlı olarak yaşayan down sendromlu hastanın yardımına sağlık teşkilatı yetişti
Yatağa bağımlı olarak yaşayan down sendromlu hastanın yardımına sağlık teşkilatı yetişti
Yatağa bağımlı olarak yaşayan down sendromlu hastanın yardımına sağlık teşkilatı yetişti
Yatağa bağımlı olarak yaşayan down sendromlu hastanın yardımına sağlık teşkilatı yetişti

YORUMLAR
500
Kaymakam çift hem evde hem de iş konusunda birbirlerine destek oluyor Kaymakam çift hem evde hem de iş konusunda birbirlerine destek oluyor
Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Kırklareli, Samsun, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yatağa bağımlı olarak yaşayan down sendromlu hastanın yardımına sağlık teşkilatı yetişti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yatağa bağımlı olarak yaşayan down sendromlu hastanın yardımına sağlık teşkilatı yetişti - Son Dakika
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