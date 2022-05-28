Yemek borusu olmadan doğan bebeğe doktordan hayati dokunuş - Son Dakika
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Yemek borusu olmadan doğan bebeğe doktordan hayati dokunuş

28.05.2022 11:13

Yemek borusu olmadan doğan bebeğe doktordan hayati dokunuş Doktor, bebeğin 3 santimlik yemek borusunu 15 santime çıkararak hayatını kurtardı Samsun'da Erva bebek yemek borusu olmadan doğdu.

Yemek borusu olmadan doğan bebeğe doktordan hayati dokunuş

Doktor, bebeğin 3 santimlik yemek borusunu 15 santime çıkararak hayatını kurtardı

SAMSUN - Samsun'da Erva bebek yemek borusu olmadan doğdu. Tedavi edilmediğinde yaşama şansı olmayan bebeğin ameliyatla 3 santimlik yemek borusu 15 santimetre çıkarılarak hayata tutunması sağlandı.

Samsun'da tıp dünyasında nadir gözüken durumlardan biri yaşandı. Murat ve İlknur Kaya çiftinin ilk bebekleri olan Erva Kaya yemek borusu olmadan dünyaya geldi. Erken müdahale edilmezse sonucu ölüm olan bu durumda aile VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde görev yapan Çocuk Cerrahisi Uzm. Opr. Dr. Ayşe Bahar Edirne'ye ulaştı. Uzm. Dr. Edirne bebeğin 3 santim olan yemek borusunu ameliyatla 15 santimetreye çıkarak hayatını kurtardı.

"Binde 1 ihtimalle karşımıza çıkıyor"

Bebeğin tedavisi hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Edirne, "Bebeğimiz doğduğunda yapılan ön tetkiklerde yemek borusunun olmadığı anlaşıldı. 2-3 günlük olduktan sonra ameliyatını gerçekleştirdik. 15 gün sonrasında da ağızdan beslemeye başladık. Yemek borusunun oluştuğunu çekilen filmlerde tetkik ettik. Sonrasında da ailesinin yanına verdik. Kontrolleri yapıldığında ise hiçbir problemi olmadığı görüldü. Eğer bu hastalık tespit edildiğinde zamanında tedavi edilmezse yemek borusu olmadığı için bebeğin beslenme şansı olmuyor. Ondan sonra da maalesef yaşama şansı olmuyor. Bu hastalık acil tedavi edilmesi gereken bir sorun. Öncelikle ultrason ve ön tetkikler yapılıyor. Bütün hazırlıklar yapıldıktan sonra özellikle yeni doğan yoğun bakımın olduğu bir donanımlı bir hastanede bakımının yapılması gerekiyor. Ameliyat da başarılı geçtiği takdirde bu şekilde doğan bebekler hayata tutunuyorlar. Ameliyat yapılmazsa yaşama şansı olmayan bir hastalıktır. 1000'de bir ihtimalle karşımıza çıkıyor" dedi.

"Kolay şeyler yaşamadık"

Anne İlknur Kaya, "Bebeğimiz doğduğunda yemek borusu olmadığı tespit edildi. Bu vesileyle doktorumuz Bahar Hanım ile tanıştık. Hocamız bize yol gösterdi. Tedavi sürecini anlattı. Tabii ki kolay şeyler yaşamadık. 25 gün çocuğumuzdan ayrı kaldık. Zorlu bir süreçti ama çok şükür başarıyla atlattık" diye konuştu.

Baba Murat Kaya ise "Tanı koyulduğunda hemen araştırmaya başladık. Bahar hocamızın daha önce bu operasyonu başarılı bir şekilde yaptığını gördük. Kendisi bize yardımcı oldu. Telefon görüşmesinde bile ameliyatı çok rahat bir şekilde yapacağını söyledi. Tedavisi olan bir rahatsızlık olduğunu bize bildirdi. Şu anda bebeğimiz çok sağlıklı. Herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Yemek borusu olmadan doğan bebeğe doktordan hayati dokunuş
Yemek borusu olmadan doğan bebeğe doktordan hayati dokunuş
Yemek borusu olmadan doğan bebeğe doktordan hayati dokunuş
Yemek borusu olmadan doğan bebeğe doktordan hayati dokunuş

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Kaynak: İHA

Yemek Tarifi, İlknur Kaya, Edirne, Samsun, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yemek borusu olmadan doğan bebeğe doktordan hayati dokunuş - Son Dakika


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