Yerebakan, Hastalarla İftar Yemeğinde Buluştu

AK Parti Sağlık Politikaları Başkanı Yerebakan, hasta ve hasta yakınlarıyla iftarda bir araya geldi

ANKARA - AK Parti Sağlık Politikaları Başkanı Halil Yerebakan, Ankara Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesinde gerçekleşen iftar yemeğinde hasta ve hasta yakınlarıyla bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanlığı görevini yürüten ve aynı zamanda kalp ve damar cerrahisi uzmanı İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Halit Yerebakan, Ramazan ayının manevi iklimini sağlık çalışanları ve hastalarla paylaşmak üzere, Ankara Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi bahçesinde gerçekleşen iftar yemeğinde hasta ve hasta yakınlarıyla bir araya geldi. İftar masalarını tek tek gezen Yerebakan, onların istek ve taleplerini dinledi.

Hastane bahçesinde düzenlenen iftar programına AK Parti Genel Başlan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Halit Yerebakan, Uşak Milletvekili Op. Dr. İsmail Güneş, Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe, Başhekim Operatör Dr. Uğur Yıldız, hasta ve yakınları ile hastane personeli ve aileleri katıldı.