Yılbaşı İçin Sağlıklı Beslenme Önerileri - Son Dakika
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Sağlık

Yılbaşı İçin Sağlıklı Beslenme Önerileri

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Uzman diyetisyen, yılbaşı gecesi zengin proteinli yemekler ve soft içecekler önerdi.

30.12.2024 15:36
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Uzmanların yılbaşı önerisi: Zengin proteinli yemekler ve soft içecekler

Uzman Diyetisyen Betül Merd:

"Hindi dolması güzel bir protein kaynağıdır"

KAYSERİ - Memorial Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uzman Diyetisyen Betül Merd; yılbaşı gecesi zengin proteinli yemekler ve gazlı yerine daha soft içeceklerin tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Uzman Diyetisyen Betül Merd; vatandaşların yılbaşı için kendilerine birçok soru yönelttiklerini ancak, dengeyi korumak kaydıyla o güne özel herhangi bir yasaklamanın olmasına gerek duymadıklarını söyledi. Yılbaşında dengeyi sağlamak gerektiğini kaydeden Merd; "Yılbaşı hazırlıkları yapılmaya başlandı. Danışanlarımız da 'yılbaşında nasıl beslenmeliyiz', 'yasak olacak mı', 'dengeliyi nasıl koruyacağız', 'yediklerimiz bize kilo olarak dönecek mi' şeklinde sorularla geliyorlar. Yılbaşında yasaklama yapmıyorum, yılbaşını yılbaşı gibi yaşayabilirsiniz. Çünkü senede bir defa olan bir şey olduğu için kısıtlamalar yaparak değil de dengeyi yakaladığımız sürece sıkıntı yok diyoruz. Dengeyi yakalamak için önerimiz; sabah kahvaltıda yumurtasını, peynirini, zeytinini yiyerek güne başlarsa; ekmek yemeyerek oradaki karbonhidrat hakkını akşam kullanacak şekilde değerlendirirse çok güzel olur. Ara öğünlerde de süt, yoğurt, ayran gibi şeyler tercih etsinler istiyoruz. Hem kalsiyum almış olurlar, hem de ara öğün yaptıkları zaman kan şekeri dalgalanmaları olmaz. Akşam zengin bir sofraya oturdukları zaman her şeyden yeme ihtiyacı duymamış olacaklar" dedi.

"Hindi dolması tüketiminde bir sakınca yok"

Protein bakımından zengin olan hindi dolmasının tüketiminde bir sakınca olmadığını ancak gazlı içecekler yerine daha soft içeceklerin tercih edilmesi gerektiğinin altını çizen Uzman diyetisyen Betül Merd; "Akşam için de önerimiz protein kaynağı tercih edilirse çok güzel olur. Genelde hindi dolması tüketiliyor, güzel bir protein kaynağıdır. İçerisinde zenginleştirilmiş pirinç kullanılıyor. Onun tüketiminde de herhangi bir sakınca yok. Miktar aşılmadığı müddetçe bir sıkıntı yok. Gazlı içeceklerde de miktarı aşmayıp daha soft içecekler tercih edilirse bize sıkıntı olarak dönmemiş olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Diyetisyen, Yılbaşı, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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