Son Dakika Sina Haberleri

13:37 - Cinayet zanlısı yakalandı - Cinayet zanlısı yakalandı Zanlı cinayetin ardından bir parkta oturup olayın yatışmasını beklemiş Ailevi sebeplerle işlendiği iddia edilen cinayetin zanlısı ve maktul aynı sokakta ikamet ediyormuş Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü sokak ortasında işlenen cinayetin...

14:55 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Salon: Ankara DSİ EtlikHakemler: Sinem Tetik, Abdullah İlik, Samet ErdoğanBOTAŞ: Erdenay Topçu 8, Ayşe Çora 15, Hatice Pelin Gülçelik 13, Sehernaz Çidal 14, Aysude Yıldıztekin 4, Büşra Akbaş, Bas 12, Zeyno Işıl Şeren, Zeynep Budak 3, Işılay Eğin 1Samsun Canik Belediyespor: Madden 22, Nazlı...

23:45 Son dakika gündem: Mısır ve İsrail arasındaki doğal gaz boru hattına bombalı saldırı düzenlendi Edinilen son dakika gelişmesine göre Mısır ve İsrail arasında doğal gaz akışını sağlayan ana boru hattı bombalı saldırıya uğradı.

22:05 DHA YURT BÜLTENİ - 25 Ankara'da servis minibüsü, TIR üzerindeki dev tabelaya çarptı: 8 yaralıANKARA'da fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsünün yol kenarında park halindeki TIR'ın dorsesinden sarkan dev tabelaya çarptığı kazada, 8 kişi yaralandı.

21:32 Son dakika haberi... Başkent'te trafik kazası. 8 yaralı Son dakika gündem haberi... Ankara'da fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsünün, park halindeki tırın dorsesinden sarkan tabelaya çarptığı kazada 8 kişi yaralandı.

18:44 İkili İlişkilerde Biden Döneminde Neler Beklenmeli? Türkiye'nin karşı yaptırım uygulaması gerektiği düşüncesindeki Eski Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel, bu noktadan sonra artık ikili ilişkilerde model değişikliği yapılmasıyla çözüm kapısı aranabileceğini işaret etti.

16:20 Çin'de kaplan katliamı: Kürk ve kemiklerini satıyorlar Çin'de Qinhuangdao Yaban Hayatı Kurtarma barınağındaki bazı görevlilerin nesli tükenmekte olan kaplanları öldürereki derisini ve kemiklerini toplam 79 bin 500 (yaklaşık 826 bin TL) değerinde piyasaya sürmesi ülkede krize neden oldu.

14:41 Mısır'da güvenlik güçlerine bombalı saldırı: 3 ölü, 10 yaralı Mısır'ın Sina Yarımadası bölgesinde bulunan Şeyh Zuweid kasabası yakınlarındaki 2 ayrı kontrol noktasına bombalı saldırı düzenlendi.

15:13 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Gelecek Planları" konulu uluslararası toplantıda konuştu Açıklaması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bizler, aynı inancın ve dilin, ortak tarihin ve kültürün mensupları olarak Maveraünnehir Havzası'ndan yedi kıtaya ilim, hikmet ve muhabbet taşıyan bir medeniyetin temsilcileriyiz.

13:11 ASLI MELİSA UZUN HEM ALMANYA'DA HEM TÜRKİYE'DE EKRANDA Star TV'de ilk bölümü ekrana gelen 'Akrep' dizisinde rol alan 2015 Miss Turkey Güzellik Yarışması ikinci güzeli Aslı Melisa Uzun, aynı zamanda Almanya'da da bir dizide ekranda!

14:49 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Salon: Mustafa DağıstanlıHakemler: Halil Baydemir, Uygar Kurt, Muhammed Murat ZaferSamsun Canik Belediyespor: Dilan Çelik 6, Madden 36, Fatma Dilara Azaklı 2, Neslihan Demir, Kayra Güler Sağlam 6, Nazlı Çalışkan, Nurgül Ersoy, Zeynep Sude Kara, Zeynep Sina Konuksever, Sıla Şimşek, Bilgesu...

17:35 Suriye'ye 30 tırlık yardım gönderildi Türkiye Diyanet Vakfı ile Malezya Mapim Yardım kuruluşu işbirliğiyle 30 tırlık yardım konvoyu Kilis'ten Suriye'ye uğurlandı.

15:03 İsrail güçleri Golan Tepeleri'nde 10 Suriyeliyi yaraladı İsrail güçleri, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde rüzgar türbinlerinin kurulmasına karşı düzenlenen gösteriye müdahale ederek 10 Suriyeliyi yaraladı, 8'ini de gözaltına aldı.

12:42 Dirmilli Curacı Gadir parkı açılıyor Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Teke yöresinin en bilinen türkülerinin sahibi Dirmilli Curacı Gadir lakabıyla anılan Kadir Türen'in adının verildiği Gebizli Mahallesi'ndeki parkın açılışını yarın gerçekleştireceklerini söyledi.

11:17 Ege Üniversitesi ile Zade Vital'den üniversite-sanayi işbirliği Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi ile Helvacızade Grup arasında yürütülen üniversite sanayi işbirliğiyle geliştirilen ürünlerin 20 ülkeye ihraç edildiği belirtildi.

15:27 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Salon: Mustafa DağıstanlıHakemler: Özlem Yalman, Göksu Öz, Murat ArıkanlıSamsun Canik Belediyespor: Dilan Çelik 6, Madden 21, Fatma Dilara Azaklı, Neslihan Demir, Kayra Güler Sağlam 5, Nurgül Ersoy, Nazlı Çalışkan 9, Zeynep Sina Konuksever 2, Sıla Şimşek 5, Bilgesu Erduran, Elif...

18:16 889 yılda şiirleri unutulmadı: Ömer Hayyam Hayyam'ın doğum tarihi tam olarak bilinmese de çeşitli kaynaklara göre, İran'ın Nişabur şehrinde 18 Mayıs 1048'de dünyaya geldi.

12:15 Tosya eski Belediye Başkanı Yücel, koronavirüsten hayatını kaybetti KASTAMONU'nun Tosya ilçesinin eski Belediye Başkanı Mümtaz Yücel (80), Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

11:12 Altındağ sağlık çalışanlarının yanında Altındağ Belediyesi korona virüsle mücadele sürecinde, hastanelere ve sağlık çalışanlarına büyük destek vermeye devam ediyor.

16:05 BM'nin Filistin'i taksim kararının 73. yılında İsrail'e sınırsınız destek verilirken Filistin meşru haklarını alamadı Birleşmiş Milletlerin (BM) 73 yıl önce aldığı, Filistin'i Yahudi ve Arap olmak üzere iki devlete bölme kararının ardından yaşanan süreçte İsrail'e sınırsız destek verildiği, Filistinlilerin ise meşru haklarını dahi alamadığı görülüyor.

10:33 İdlib'de üniversite hastanesi açıldı Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, tıp ve eczacılık fakültesi öğrencilerine eğitim vermek üzere üniversite hastanesi açıldı.

10:29 Breakdansta dünya şampiyonları yarın belli olacak Her yıl dünyanın en iyi breakdansçılarını belirlemek için düzenlenen Red Bull BC One'da, 8 kadın ve 8 erkek breakdansçı 'Dünya Şampiyonu' olabilmek için hünerlerini gösterecek.

00:58 Okulda öğrencilerin olmayışını fırsata çevirip tadilat yapıyorlar Yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından öğrencilerin olmayışını fırsat bilen Müdür Yardımcısı, okulundaki tamir tadilat ve bahçe düzenini kendi imkanları ile yapıyor.

12:28 Nazilli'de Öğretmenler Günü kutlamaları Aydın'ın Nazilli ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kutlama düzenlendi.

10:17 Okulda öğrencilerin olmayışını fırsata çevirip tadilat yapıyorlar Okulda öğrencilerin olmayışını fırsata çevirip tadilat yapıyorlar Yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından öğrencilerin olmayışını fırsat bilen Müdür Yardımcısı okulundaki tamir tadilat ve bahçe düzenini kendi imkanları ile yapıyorlar.

09:53 Aslı Melisa Uzun, Alman dizisinin kadrosunda 20 yaşındayken katıldığı 2015 Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda ikinci seçilen Aslı Melisa Uzun kariyerine Almanya'da devam ediyor.

08:21 Öğretmenler, öğrenciler yokken okulda onarım yapıyor ERZURUM'un Oltu ilçesindeki İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Emre Öztaş ile öğretmen Abdulkadir Taşçı, pandemi nedeniyle uzaktan eğitimi fırsat bilerek kendi çabalarıyla tadilat başlattı.

22:01 İZÜ tarafından "Farabi Bugüne Ne Söyler" paneli düzenlendi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) tarafından "Unesco 2020 Farabi Yılı" kapsamında "Farabi Bugüne Ne Söyler" paneli düzenlendi.

15:11 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Salon: Mustafa DağıstanlıHakemler: Alper Özkök, Uygar Kurt, Seda EsenSamsun Canik Belediyespor: Dilan Çelik 5, Madden 34, Nazlı Çalışkan 7, Zeynep Sude Kara, Fatma Dilara Azaklı 9, Zeynep Sina Konuksever, Bilgesu Erduran, Elif Korkut 1, Kayra Güler Sağlam 6OGM Ormanspor: Danielle 7, Özge Yarga...

00:03 Mısır'ın Kuzey Sina vilayetindeki doğal gaz hattında patlama Mısır'ın kuzeybatısında yer alan Kuzey Sina vilayetindeki doğal gaz ana boru hattında patlama meydana geldi.

17:41 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Salon: AntakyaHakemler: Ahmet Tatlıcı, İsmail Binbir, Seda EsenHatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk 8, Kübra İmren Siyahdemir 10, İdal Yavuz, Derin Yaya 14, Gizem Başaran 16, Gamze Güzel 5, Prince 31, Abdelkader 24, Gueye 13, Meryem AlırSamsun Canik Belediyespor: Dilan Çelik 17, Madden...

11:15 ESKİŞEHİR - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Dayanılmaz eklem ağrıları yaşadım" Eskişehir'de, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen doğuştan cam kemik hastası 28 yaşındaki Burak Sakçı, hastalık sürecinde dayanılmaz eklem ağrıları çektiğini belirterek "Cam kemik hastası olduğum için eklem ağrıları çok daha şiddetli oldu.

09:49 Son dakika haberi | VAKA VE TEMASLI TAKİBİ İÇİN ELEKTRONİK BİLEKLİK ALTYAPISI HAZIR Son dakika haberi... HIMSS Eurasia 2020 Sağlık ve Bilişim Teknolojileri Konferansı'nda konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, pandemiyle mücadelede özellikle temaslı ve pozitif vakaların karantina takipleri için, Hayat Eve Sığar Uygulaması'na eklenecek yeni özelliklerle, elektronik bileklik alt...

17:25 Gaziantep'te tramvay raydan çıktı Gaziantep'te bu yıl içinde ikinci kez tramvay raydan çıktı.

14:05 Özhaseki, restorasyonu tamamlanan Yıldırım Bayezid Türbesi'nin açılışını yaptı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Yıllar önce tarihi, kültürel ve doğal mirasımızın korunması hususunda bir bilinç yoktu.

12:38 ABD başkanlık seçiminin üç kaybedeni 3 Kasım'da ABD'de yapılan başkanlık seçimleri tüm dünyada ilgiyle takip edildi.

21:17 Son dakika haberi: ABD Savunma Bakan Vekili Miller'dan Sina'da düşen helikopter kazasında ölenlere taziye Gelen son dakika haberine göre ABD Savunma Bakanı Vekili Christopher Miller, Mısır'ın Sina Yarımadası'nda "Çok Uluslu Gözlem Gücü" ekiplerini taşıyan helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden 8 asker için taziyede bulundu.

20:03 Son dakika gündem: Sina'daki helikopter kazasında ölü sayısı 8'e yükseldi Son dakika haberine göre Mısır'ın Sina Yarımadası'nda Çokuluslu Kuvvetler ve Gözlemciler (MFO) Genel Müdürlüğüne ait bir helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiği belirtildi.

16:33 İsrail radyosu: Sina'daki helikopter kazasında 7 kişi öldü Mısır'ın Sina Yarımadası'nda "Çok Uluslu Gözlem Gücü" ekiplerini taşıyan bir helikopterin kaza yaptığı ve 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

16:05 Salep artık Ünye'de de üretilecek Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye Tarımsal Kalkınma Derneği ile Ünye Ziraat Odası Başkanlığı'nca ortaklaşa yürütülen salep yetiştiriciliği için ilk dikimler yapıldı.