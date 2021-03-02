Son Dakika Sina Haberleri

- 02.03.2021 13:37 - Cinayet zanlısı yakalandı
- Cinayet zanlısı yakalandı Zanlı cinayetin ardından bir parkta oturup olayın yatışmasını beklemiş Ailevi sebeplerle işlendiği iddia edilen cinayetin zanlısı ve maktul aynı sokakta ikamet ediyormuş Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü sokak ortasında işlenen cinayetin...
- 26.12.2020 14:55 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Ankara DSİ EtlikHakemler: Sinem Tetik, Abdullah İlik, Samet ErdoğanBOTAŞ: Erdenay Topçu 8, Ayşe Çora 15, Hatice Pelin Gülçelik 13, Sehernaz Çidal 14, Aysude Yıldıztekin 4, Büşra Akbaş, Bas 12, Zeyno Işıl Şeren, Zeynep Budak 3, Işılay Eğin 1Samsun Canik Belediyespor: Madden 22, Nazlı...
- 24.12.2020 23:45 Son dakika gündem: Mısır ve İsrail arasındaki doğal gaz boru hattına bombalı saldırı düzenlendi
Edinilen son dakika gelişmesine göre Mısır ve İsrail arasında doğal gaz akışını sağlayan ana boru hattı bombalı saldırıya uğradı.
- 19.12.2020 15:48 'Aşı pasaportu' tartışmaları: Koronavirüs aşısı olanlara ek haklar sağlanabilir mi?
Koronavirüse karşı geliştirilen aşılar henüz sınırlı sayıda ülkede de olsa kullanıma sokuldu.
- 18.12.2020 22:05 DHA YURT BÜLTENİ - 25
Ankara'da servis minibüsü, TIR üzerindeki dev tabelaya çarptı: 8 yaralıANKARA'da fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsünün yol kenarında park halindeki TIR'ın dorsesinden sarkan dev tabelaya çarptığı kazada, 8 kişi yaralandı.
- 18.12.2020 21:32 Son dakika haberi... Başkent'te trafik kazası. 8 yaralı
Son dakika gündem haberi... Ankara'da fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsünün, park halindeki tırın dorsesinden sarkan tabelaya çarptığı kazada 8 kişi yaralandı.
- 18.12.2020 18:44 İkili İlişkilerde Biden Döneminde Neler Beklenmeli?
Türkiye'nin karşı yaptırım uygulaması gerektiği düşüncesindeki Eski Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel, bu noktadan sonra artık ikili ilişkilerde model değişikliği yapılmasıyla çözüm kapısı aranabileceğini işaret etti.
- 18.12.2020 16:20 Çin'de kaplan katliamı: Kürk ve kemiklerini satıyorlar
Çin'de Qinhuangdao Yaban Hayatı Kurtarma barınağındaki bazı görevlilerin nesli tükenmekte olan kaplanları öldürereki derisini ve kemiklerini toplam 79 bin 500 (yaklaşık 826 bin TL) değerinde piyasaya sürmesi ülkede krize neden oldu.
- 18.12.2020 14:41 Mısır'da güvenlik güçlerine bombalı saldırı: 3 ölü, 10 yaralı
Mısır'ın Sina Yarımadası bölgesinde bulunan Şeyh Zuweid kasabası yakınlarındaki 2 ayrı kontrol noktasına bombalı saldırı düzenlendi.
- 17.12.2020 15:13 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Gelecek Planları" konulu uluslararası toplantıda konuştu Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bizler, aynı inancın ve dilin, ortak tarihin ve kültürün mensupları olarak Maveraünnehir Havzası'ndan yedi kıtaya ilim, hikmet ve muhabbet taşıyan bir medeniyetin temsilcileriyiz.
- 17.12.2020 12:39 "Yeni Bir Rönesans'ın Temeli Olarak Özbekistan'ın Kültür Mirası" 4. Uluslararası Kongresi
Özbekistan'da, "Yeni Bir Rönesansın Temeli Olarak Özbekistan'ın Kültür Mirası" başlıklı 4. Uluslararası Kongre düzenlendi.
- 14.12.2020 18:03 Arap Birliği: İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgali barışın önünde engel teşkil ediyor
Arap Birliği, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki işgalinin bölgede kapsamlı ve kalıcı barışın önünde engel teşkil ettiğini bildirdi.
- 14.12.2020 10:29 'Sesin kısık kalacak' demişlerdi; aylar sonra konuştu
Yusuf Kartal, geçirdiği talihsiz bir kaza sonrası yoğun bakıma kaldırıldı.
- 13.12.2020 13:11 ASLI MELİSA UZUN HEM ALMANYA'DA HEM TÜRKİYE'DE EKRANDA
Star TV'de ilk bölümü ekrana gelen 'Akrep' dizisinde rol alan 2015 Miss Turkey Güzellik Yarışması ikinci güzeli Aslı Melisa Uzun, aynı zamanda Almanya'da da bir dizide ekranda!
- 12.12.2020 14:49 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Mustafa DağıstanlıHakemler: Halil Baydemir, Uygar Kurt, Muhammed Murat ZaferSamsun Canik Belediyespor: Dilan Çelik 6, Madden 36, Fatma Dilara Azaklı 2, Neslihan Demir, Kayra Güler Sağlam 6, Nazlı Çalışkan, Nurgül Ersoy, Zeynep Sude Kara, Zeynep Sina Konuksever, Sıla Şimşek, Bilgesu...
- 09.12.2020 17:35 Suriye'ye 30 tırlık yardım gönderildi
Türkiye Diyanet Vakfı ile Malezya Mapim Yardım kuruluşu işbirliğiyle 30 tırlık yardım konvoyu Kilis'ten Suriye'ye uğurlandı.
- 09.12.2020 15:03 İsrail güçleri Golan Tepeleri'nde 10 Suriyeliyi yaraladı
İsrail güçleri, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde rüzgar türbinlerinin kurulmasına karşı düzenlenen gösteriye müdahale ederek 10 Suriyeliyi yaraladı, 8'ini de gözaltına aldı.
- 09.12.2020 12:42 Dirmilli Curacı Gadir parkı açılıyor
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Teke yöresinin en bilinen türkülerinin sahibi Dirmilli Curacı Gadir lakabıyla anılan Kadir Türen'in adının verildiği Gebizli Mahallesi'ndeki parkın açılışını yarın gerçekleştireceklerini söyledi.
- 06.12.2020 11:17 Ege Üniversitesi ile Zade Vital'den üniversite-sanayi işbirliği
Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi ile Helvacızade Grup arasında yürütülen üniversite sanayi işbirliğiyle geliştirilen ürünlerin 20 ülkeye ihraç edildiği belirtildi.
- 05.12.2020 15:27 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Mustafa DağıstanlıHakemler: Özlem Yalman, Göksu Öz, Murat ArıkanlıSamsun Canik Belediyespor: Dilan Çelik 6, Madden 21, Fatma Dilara Azaklı, Neslihan Demir, Kayra Güler Sağlam 5, Nurgül Ersoy, Nazlı Çalışkan 9, Zeynep Sina Konuksever 2, Sıla Şimşek 5, Bilgesu Erduran, Elif...
- 03.12.2020 18:16 889 yılda şiirleri unutulmadı: Ömer Hayyam
Hayyam'ın doğum tarihi tam olarak bilinmese de çeşitli kaynaklara göre, İran'ın Nişabur şehrinde 18 Mayıs 1048'de dünyaya geldi.
- 02.12.2020 12:15 Tosya eski Belediye Başkanı Yücel, koronavirüsten hayatını kaybetti
KASTAMONU'nun Tosya ilçesinin eski Belediye Başkanı Mümtaz Yücel (80), Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
- 30.11.2020 11:12 Altındağ sağlık çalışanlarının yanında
Altındağ Belediyesi korona virüsle mücadele sürecinde, hastanelere ve sağlık çalışanlarına büyük destek vermeye devam ediyor.
- 29.11.2020 16:05 BM'nin Filistin'i taksim kararının 73. yılında İsrail'e sınırsınız destek verilirken Filistin meşru haklarını alamadı
Birleşmiş Milletlerin (BM) 73 yıl önce aldığı, Filistin'i Yahudi ve Arap olmak üzere iki devlete bölme kararının ardından yaşanan süreçte İsrail'e sınırsız destek verildiği, Filistinlilerin ise meşru haklarını dahi alamadığı görülüyor.
- 27.11.2020 10:33 İdlib'de üniversite hastanesi açıldı
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, tıp ve eczacılık fakültesi öğrencilerine eğitim vermek üzere üniversite hastanesi açıldı.
- 27.11.2020 10:29 Breakdansta dünya şampiyonları yarın belli olacak
Her yıl dünyanın en iyi breakdansçılarını belirlemek için düzenlenen Red Bull BC One'da, 8 kadın ve 8 erkek breakdansçı 'Dünya Şampiyonu' olabilmek için hünerlerini gösterecek.
- 25.11.2020 00:58 Okulda öğrencilerin olmayışını fırsata çevirip tadilat yapıyorlar
Yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından öğrencilerin olmayışını fırsat bilen Müdür Yardımcısı, okulundaki tamir tadilat ve bahçe düzenini kendi imkanları ile yapıyor.
- 24.11.2020 12:28 Nazilli'de Öğretmenler Günü kutlamaları
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kutlama düzenlendi.
- 24.11.2020 10:17 Okulda öğrencilerin olmayışını fırsata çevirip tadilat yapıyorlar
Okulda öğrencilerin olmayışını fırsata çevirip tadilat yapıyorlar Yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından öğrencilerin olmayışını fırsat bilen Müdür Yardımcısı okulundaki tamir tadilat ve bahçe düzenini kendi imkanları ile yapıyorlar.
- 24.11.2020 09:53 Aslı Melisa Uzun, Alman dizisinin kadrosunda
20 yaşındayken katıldığı 2015 Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda ikinci seçilen Aslı Melisa Uzun kariyerine Almanya'da devam ediyor.
- 24.11.2020 08:21 Öğretmenler, öğrenciler yokken okulda onarım yapıyor
ERZURUM'un Oltu ilçesindeki İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Emre Öztaş ile öğretmen Abdulkadir Taşçı, pandemi nedeniyle uzaktan eğitimi fırsat bilerek kendi çabalarıyla tadilat başlattı.
- 21.11.2020 22:01 İZÜ tarafından "Farabi Bugüne Ne Söyler" paneli düzenlendi
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) tarafından "Unesco 2020 Farabi Yılı" kapsamında "Farabi Bugüne Ne Söyler" paneli düzenlendi.
- 21.11.2020 15:11 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Mustafa DağıstanlıHakemler: Alper Özkök, Uygar Kurt, Seda EsenSamsun Canik Belediyespor: Dilan Çelik 5, Madden 34, Nazlı Çalışkan 7, Zeynep Sude Kara, Fatma Dilara Azaklı 9, Zeynep Sina Konuksever, Bilgesu Erduran, Elif Korkut 1, Kayra Güler Sağlam 6OGM Ormanspor: Danielle 7, Özge Yarga...
- 20.11.2020 11:50 İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz'dan "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" mesajı
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
- 20.11.2020 00:03 Mısır'ın Kuzey Sina vilayetindeki doğal gaz hattında patlama
Mısır'ın kuzeybatısında yer alan Kuzey Sina vilayetindeki doğal gaz ana boru hattında patlama meydana geldi.
- 18.11.2020 21:43 Uluslararası Af Örgütü Mısır'dan iki insan hakları aktivistinin serbest bırakılmasını istedi
Uluslararası Af Örgütü, Mısır yönetimine gözaltındaki iki insan hakları aktivistinin serbest bırakılması çağrısında bulundu.
- 18.11.2020 17:41 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: AntakyaHakemler: Ahmet Tatlıcı, İsmail Binbir, Seda EsenHatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk 8, Kübra İmren Siyahdemir 10, İdal Yavuz, Derin Yaya 14, Gizem Başaran 16, Gamze Güzel 5, Prince 31, Abdelkader 24, Gueye 13, Meryem AlırSamsun Canik Belediyespor: Dilan Çelik 17, Madden...
- 18.11.2020 17:36 Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 121Samsun Canik Belediyesi: 70
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 4. hafta erteleme maçında Hatay Büyükşehir Belediyesi, sahasında konuk Samsun Canik Belediyesi'ni 121-70 mağlup etti.
- 18.11.2020 11:15 ESKİŞEHİR - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Dayanılmaz eklem ağrıları yaşadım"
Eskişehir'de, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen doğuştan cam kemik hastası 28 yaşındaki Burak Sakçı, hastalık sürecinde dayanılmaz eklem ağrıları çektiğini belirterek "Cam kemik hastası olduğum için eklem ağrıları çok daha şiddetli oldu.
- 17.11.2020 09:49 Son dakika haberi | VAKA VE TEMASLI TAKİBİ İÇİN ELEKTRONİK BİLEKLİK ALTYAPISI HAZIR
Son dakika haberi... HIMSS Eurasia 2020 Sağlık ve Bilişim Teknolojileri Konferansı'nda konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, pandemiyle mücadelede özellikle temaslı ve pozitif vakaların karantina takipleri için, Hayat Eve Sığar Uygulaması'na eklenecek yeni özelliklerle, elektronik bileklik alt...
- 15.11.2020 17:25 Gaziantep'te tramvay raydan çıktı
Gaziantep'te bu yıl içinde ikinci kez tramvay raydan çıktı.
- 13.11.2020 14:05 Özhaseki, restorasyonu tamamlanan Yıldırım Bayezid Türbesi'nin açılışını yaptı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Yıllar önce tarihi, kültürel ve doğal mirasımızın korunması hususunda bir bilinç yoktu.
- 13.11.2020 13:13 Kadıköy'de uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
Kadıköy'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
- 13.11.2020 12:38 ABD başkanlık seçiminin üç kaybedeni
3 Kasım'da ABD'de yapılan başkanlık seçimleri tüm dünyada ilgiyle takip edildi.
- 12.11.2020 21:17 Son dakika haberi: ABD Savunma Bakan Vekili Miller'dan Sina'da düşen helikopter kazasında ölenlere taziye
Gelen son dakika haberine göre ABD Savunma Bakanı Vekili Christopher Miller, Mısır'ın Sina Yarımadası'nda "Çok Uluslu Gözlem Gücü" ekiplerini taşıyan helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden 8 asker için taziyede bulundu.
- 12.11.2020 20:03 Son dakika gündem: Sina'daki helikopter kazasında ölü sayısı 8'e yükseldi
Son dakika haberine göre Mısır'ın Sina Yarımadası'nda Çokuluslu Kuvvetler ve Gözlemciler (MFO) Genel Müdürlüğüne ait bir helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiği belirtildi.
- 12.11.2020 16:33 İsrail radyosu: Sina'daki helikopter kazasında 7 kişi öldü
Mısır'ın Sina Yarımadası'nda "Çok Uluslu Gözlem Gücü" ekiplerini taşıyan bir helikopterin kaza yaptığı ve 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
- 12.11.2020 16:23 Sina Yarımadası'nda helikopter düştü: 7 ölü
Mısır'ın Sina Yarımadası'nda, Çokuluslu Kuvvet ve Gözlemciler'e (MFO) ait olduğu belirtilen helikopter düştü.
- 12.11.2020 16:05 Salep artık Ünye'de de üretilecek
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye Tarımsal Kalkınma Derneği ile Ünye Ziraat Odası Başkanlığı'nca ortaklaşa yürütülen salep yetiştiriciliği için ilk dikimler yapıldı.
- 12.11.2020 15:55 FLAŞ... FLAŞ.... FLAŞ...
İsrail basını, Mısır'daki Sina Yarımadası'nda bir helikopterin düştüğünü ve 7 kişinin öldüğünü duyurdu.