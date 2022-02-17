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Başkan Aygün: "Önceliğimiz çocuklar ve gençler" - Son Dakika

Başkan Aygün: "Önceliğimiz çocuklar ve gençler"

17.02.2022 11:55
Başkan Aygün: "Önceliğimiz çocuklar ve gençler"

Spor alanlarındaki çalışmaları yerinde inceleyen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Önceliğimiz çocuklarımız ve gençlerimiz. Onlar için parklara ve belirlediğimiz noktalara yeni spor alanları inşa ederek çocuklarımızın kendi mahallelerinde güvenle spor yapacakları alanlar oluşturuyoruz" dedi.

Spor alanlarındaki çalışmaları yerinde inceleyen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Önceliğimiz çocuklarımız ve gençlerimiz. Onlar için parklara ve belirlediğimiz noktalara yeni spor alanları inşa ederek çocuklarımızın kendi mahallelerinde güvenle spor yapacakları alanlar oluşturuyoruz" dedi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün yönetiminde devam eden çalışmalar kapsamında, çocuklar ve gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda ilçedeki 11 yeni noktada daha spor alanları oluşturuluyor. İlçede ikinci etap düzenlemeleri ile suni çim futbol sahalarının yapıldığı Çınarlı Mahallesi Hüseyin Gülseven Parkı, Yenikent Mahallesi Barış Manço Sokak Parkı, Çınarlı Mahallesi Topçular Parkı, Yenikent Mahallesi Araptepe Sokak Parkı, Yenikent Mahallesi Pehlivan Sokak, Çınarlı Mahallesi Bosna Yıldız Parkı, İbni Sina Mahallesi Zorlu Sokak Parkı, Sırrıpaşa Mahallesi Uzunoğlu Sokak Parkı, Sırrıpaşa Mahallesi Çenedere Parkı, Sırrıpaşa Mahallesi İlyas Bayraktutar Parkı ve Yavuz Sultan Mahallesi Mahmut Kılıçdoğan Parkı'nda düzenlemeler büyük oranda tamamlandı.

Spor alanlarındaki çalışmaları yerinde inceleyen Zeki Aygün, hem yapılan düzenlemelerdeki son durumla ilgili bilgi aldı hem de vatandaşlarla sohbet etti. Aygün, "Önceliğimiz çocuklarımız ve gençlerimiz. Onlar için parklara ve belirlediğimiz noktalara yeni spor alanları inşa ederek çocuklarımızın kendi mahallelerinde güvenle spor yapacakları alanlar oluşturuyoruz. Gençlerimizin talebi üzerine bugüne dek beş ayrı bölgede futbol sahalarımızı tamamlayarak, kullanıma açtık. İkinci etapta 11 ayrı bölgemize daha yeni spor alanları kazandırıyoruz. Gençliğe yönelik bu uygulamalarımızı ilçemizdeki tüm parklarımızda yapmaya devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

Başkan Aygün: Önceliğimiz çocuklar ve gençler
Başkan Aygün: Önceliğimiz çocuklar ve gençler
Başkan Aygün: Önceliğimiz çocuklar ve gençler
Başkan Aygün: Önceliğimiz çocuklar ve gençler
Başkan Aygün: Önceliğimiz çocuklar ve gençler

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Yıldız Parkı, Zeki Aygün, Futbol, Sina, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Aygün: 'Önceliğimiz çocuklar ve gençler' - Son Dakika


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