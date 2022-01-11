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Başkan Aygün, çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika

Başkan Aygün, çalışmaları yerinde inceledi

11.01.2022 12:01
Başkan Aygün, çalışmaları yerinde inceledi

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İbni Sina ve Yenikent mahallelerinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İbni Sina ve Yenikent mahallelerinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

İlçe merkezindeki 10 mahalleyi kapsayan çalışmalarla birlikte Derince'ye 168,5 milyon TL tutarında altyapı ve üstyapı yatırımı yapılıyor. 145 kilometre içme suyu, 111 kilometre kanalizasyon ve 12 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattı ile birlikte toplamda 268 kilometre altyapı hattı imalatının yenilendiği Derince'de altyapısı biten bölgelerde ise mevsim şartlarına bağlı olarak etap etap üstyapı düzenlemeleri sürüyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, beraberinde Başkan Yardımcısı Abbas Bayrak ile birlikte ilçe genelinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

İlk olarak İbni Sina Mahallesi Murat Evler Sokak'a giden Aygün, burada devam eden üstyapı düzenlemelerindeki son durumu inceledi. Aygün, ardından Muhtar Erol Küçük'ün de katılımıyla Yenikent Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Yenikent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi ve Bahriye Üçok Sokak'ta kaldırım, orta refüj ve dekoratif aydınlatma düzenlemeleri tamamlandı. Yenikent Mahallesi'nde yaptığı ziyaretler esnasında bölge sakinleriyle bir araya gelerek istişarede bulunan Başkan Aygün, "Derince'mizin yarınları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vesileyle çalışmalar esnasında gösterdikleri anlayış için halkımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Başkan Aygün, çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Aygün, çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Aygün, çalışmaları yerinde inceledi

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Zeki Aygün, Yenikent, Derince, Sina, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Aygün, çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika


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