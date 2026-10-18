CHP'den istifa eden Sadun Şanlı'nın AK Parti'ye geçeceği iddiası gündeme geldi - Son Dakika
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CHP'den istifa eden Sadun Şanlı'nın AK Parti'ye geçeceği iddiası gündeme geldi

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CHP\'den istifa eden Sadun Şanlı\'nın AK Parti\'ye geçeceği iddiası gündeme geldi
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Şırnak'ın Kasrik Belde Başkanı Sadun Şanlı, CHP'den istifa ederek görevine bağımsız devam edeceğini açıkladı. İddiaya göre AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve Şırnak Başkanı Mehmet Yarka ile görüşen Şanlı'nın AK Parti'ye geçebileceği tartışılıyor.

Şırnak’ın Kasrik Belde Başkanı Sadun Şanlı, CHP’den istifa ederek görevine bağımsız devam edeceğini açıkladı. Şanlı’nın yaklaşık iki ay önce AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve Şırnak Başkanı Mehmet Yarka ile görüştüğü iddiası, olası parti değişikliği tartışmalarını gündeme getirdi.

Şırnak’ın Kasrik Belde Başkanı Sadun Şanlı, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa etti. Şanlı’nın şimdilik bağımsız belde başkanı olarak görevini sürdüreceği belirtildi.

AK Parti’ye geçeceği iddiası gündemde

Şanlı’nın CHP’den istifasının ardından gözler, yaklaşık iki ay önce gerçekleştirildiği belirtilen görüşmelere çevrildi. İddiaya göre Şanlı, bu süreçte AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve Şırnak Başkanı Mehmet Yarka ile bir araya geldi.

Söz konusu görüşmelerin ardından Şanlı’nın AK Parti’ye geçip geçmeyeceği merak konusu oldu. Ancak Şanlı’nın AK Parti’ye katılacağına ilişkin şu ana kadar doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

31 Mart 2024 seçimlerinde CHP’den kazanmıştı

Sadun Şanlı, 31 Mart 2024 Mahallî İdareler Genel Seçimleri’nde CHP’nin Kasrik Belde Başkan adayı olarak yarıştı. Şanlı, 841 oy ve yüzde 50,27’lik oy oranıyla belde başkanlığını kazandı. AK Parti adayı Mehmet Şanlı ise 558 oy ve yüzde 33,35 oranında kaldı.

Şanlı’nın CHP’den istifasının ardından bağımsız olarak görevini sürdürmesi beklenirken, önümüzdeki süreçte AK Parti’ye katılıp katılmayacağına ilişkin gelişmeler yakından takip edilecek.

Haber: Halil Azizoğlu

Kaynak: Haber Platformu
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