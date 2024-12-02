2 Aralık\'ta Tarihte Bugün

Soğuk Haber

Her yıl 2 Aralık'ta farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 2 Aralık tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 2 Aralık tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1244 - Papa 4. Innocent, Lyon'un Birinci Konseyi için Lyon'a geldi.

1409 - Leipzig Üniversitesi kuruldu.

1697 - Büyük Londra Yangını'nın ardından Sir Christopher Wren'in tasarımına göre yeniden inşa edilen St. Paul Katedrali kutsanarak yeniden açıldı.

1763 - Rhode Island'daki Touro Sinagogu, kullanıma tahsis edildi. ( Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren, bilinen ilk sinagog.)

1766 - İsveç meclisi, İsveç Basın Özgürlüğü Yasasını onaylar ve bunu bir temel yasa olarak uyguladı. (konuşma özgürlüğü konusunda dünyada bir ilk adım olarak varsayılır.)

1804 - Napolyon Bonapart, Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde, Papa'nın da katıldığı törende taç giydi ve Fransa İmparatoru oldu.

1805 - Üçüncü Koalisyon Savaşı - Austerlitz Savaşı: Napolyon yönetimindeki Fransız askerî birlikleri, ortak bir Rus- Avusturya ittifakını kararlı bir şekilde yendi.

1823 - Monroe Doktrini: 'Birlik Durumu' mesajında, ABD Başkanı James Monroe, gelecekteki Avrupa çatışmalarında ABD'nin tarafsızlığını ilan ediyor ve Avrupalı güçleri Amerika'ya müdahale etmemeleri konusunda uyarıyordu.

1848 - Franz Joseph, Avusturya İmparatoru oldu.

1852 - III. Napolyon, Fransa'da İmparator ilan edildi.

1873 - Türkiye'nin ilk borsası sayılan Dersaadet Tahvilat Borsası açıldı.

1901 - King Camp Gillette tarafından jiletin patenti alındı.

1908 - Çin'de çocuk İmparator Puyi, 2 yaşındayken tahta çıktı.

1909 - Leo Hendrik Baekeland, ilk yapay plastik "bakalit"in patentini aldı.

1909 - Fransız Baron Cathers, Osmanlı'daki ilk uçak gösterisini yaptı. Uçak, Şişli Hürriyeti Ebediye Tepesinden, Bulgar Hastanesine indi.

1914 - Avusturya, Belgrad'ı işgal etti.

1918 - Ermenistan, Osmanlı Devletinden bağımsızlığını ilan etti.

1918 - Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Mehmed Talat Paşa tarafından Edirne'de kuruldu. Anadolu Hareketi yanlısı olan cemiyet, Talat Paşa'nın da üyesi bulunduğu Teşkilât-ı Mahsusa tarafından desteklenmiştir.

1920 - Türkiye ile Ermenistan arasında Gümrü Antlaşması imzalandı. Kars, Ermenistan'dan alındı.

1928 - Celâl Sahir Erozan 'ın hazırladığı "İmla Lügatı" yayımlandı.

1942 - Chicago 'lu bilim adamları, ilk kontrollü zincirleme atomik reaksiyonu gerçekleştirdiler.

1943 - Yüzde 87'si gayrimüslim azınlıklar olan Varlık Vergisi'ni ödeyemeyen mükellefler, borçlarını "bedenen çalışarak ödemeleri" için çalışma kamplarına gönderilmişti. Kamplarda bulunanların serbest bırakılmasına karar verildi.

1949 - Yunanistan'dan gelen bir tiyatro topluluğu, İstanbul'da Cevat Fehmi Başkut'un Paydos adlı oyununu sahneledi.

1956 - Fidel Castro, Granma yatıyla Küba'ya çıktı.

1956 - Ankara'nın 120 km kuzeydoğusunda yer alan Sarıyar Barajı açıldı.

1961 - Küba lideri Fidel Castro, kendisini Küba'yı komünizme taşıyacak bir Marksist-Leninist olarak ilan etti.

1963 - Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon'da açıldı.

1963 - Türkiye'nin ilk koalisyon Hükûmetinin Başkanı İsmet İnönü, 24 yıl sonra ilk kez üstlendiği Başbakanlık görevinden istifa etti.

1965 - Ankara'da hava kirliliği tehlikeli boyutlarda: Bilim çevreleri Ankara'da 20 yıl yaşayan birinin kanser riskinin çok yüksek olduğunu açıkladı.

1971 - Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.

1974 - Keban ve Gökçekaya Hidroelektrik Santralleriyle, Seyitömer Termik Santrali'nin üç ünitesinin birden aynı anda arızalanması üzerine, tüm Türkiye'de her gün 1,5 saatlik elektrik kısıtlamasına başlandı.

1981 - İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 450 öğretim üyesi Yükseköğretim Kanunu'na karşı açıklama yaptı.

1981 - Hülya Koçyiğit, Fransa'da düzenlenen 3 Kıta Film Festivali'nde, "Kurbağalar" filmindeki rolüyle "En iyi kadın oyuncu" ödülünü aldı.

1982 - Dr. Robert K. Jarvik tarafından geliştirilen ilk yapay kalp, Barney Clark adlı hastaya takıldı.

1988 - Benazir Butto, Pakistan Başbakanı olarak yemin etti.

1993 - Kolombiyalı uyuşturucu taciri Pablo Escobar, Medellín'de güvenlik güçlerince öldürüldü.

2002 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 3 Kasım 2002'de Siirt'te yapılan milletvekili seçimini iptal etti. Seçim işlemlerindeki eksikliğin seçim sonuçlarında etkili olduğu sonucuna varan YSK, Siirt'teki seçimin yenilenmesine oy birliğiyle karar verdi.

2003 - Yargıtay 11. Ceza Dairesi, kayıp trilyon davasında kapatılan Refah Partisi'nin Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a, "özel belgede sahtecilik" suçundan verilen, 2 yıl 4 ay hapis cezasını oy birliğiyle onayladı.