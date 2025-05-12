1. Kademe Satranç Antrenörlük Kursu Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Satranç Federasyonu ve Çukurova Belediyesi ortaklığıyla düzenlenen 1. kademe satranç yardımcı antrenörlük kursu başladı.

Kahraman Olgaç Satranç Merkezi'nde başlayan kursa 16 farklı ilden 29 kursiyer katılıyor.

Kursiyerler 5 günlük eğitimin ardından düzenlenecek sınavda başarılı olmaları halinde antrenörlük belgesi almaya hak kazanacak.

Satranç İl Temsilcisi Demir Gündoğdu, kursa katılımın yoğun olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'a teşekkür etti.?????????????????????