1. Lig Play-Off Yarı Final Programı Açıklandı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), 1'inci Lig Play-Off 2'nci Tur programını açıkladı.

1'inci Lig Play-Off 1'inci Tur maçlarının tamamlanmasının ardından yarı finale yükselen iki ekip belli oldu. Bandırmaspor evinde Erzurumspor FK'yı 2-0 ile geçerken, Boluspor ise deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek turladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yarı finalde karşı karşıya gelecek Boluspor ile Bandırmaspor eşleşmesinin programını duyurdu.

Yarı final programı şu şekilde:

19 MAYIS PAZARTESİ

20.00 Boluspor - Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu)

23 MAYIS CUMA

16.00 Bandırmaspor - Boluspor (Bandırma 17 Eylül Stadyumu)