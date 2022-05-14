10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması 27-29 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak - Son Dakika

10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, 27-29 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek organizasyona Okmeydanı Okçular Vakfı Tesisleri ev sahipliği yapacak.
Yarışmalar, büyükler klasik ve makaralı yay kategorilerinde düzenlenecek. Yarışma kayıtları ise 16-20 Mayıs tarihlerinde yapılacak.
Kaynak: AA
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