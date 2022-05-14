10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması 27-29 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak - Son Dakika
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10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması 27-29 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak

14.05.2022 13:53
10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması 27-29 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak

10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, 27-29 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, 27-29 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek organizasyona Okmeydanı Okçular Vakfı Tesisleri ev sahipliği yapacak.

Yarışmalar, büyükler klasik ve makaralı yay kategorilerinde düzenlenecek. Yarışma kayıtları ise 16-20 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

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İstanbul, Türkiye, Okçuluk, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması 27-29 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: 10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması 27-29 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak - Son Dakika
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