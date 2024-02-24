100. Yıl Gençler Masa Tenisi Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonası Amasya'da Devam Ediyor - Son Dakika
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Spor

100. Yıl Gençler Masa Tenisi Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonası Amasya'da Devam Ediyor

100. Yıl Gençler Masa Tenisi Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonası Amasya\'da Devam Ediyor

Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen 100. Yıl Gençler Masa Tenisi Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonası'nda eleme müsabakaları tamamlandı. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen, bu organizasyonun geleceğin şampiyon sporcularını yetiştirmeyi hedeflediğini belirtti. Şampiyonaya 24 erkek ve 24 kadın takımın katıldığını söyleyen Çimen, dereceye giren sporcuların Avrupa Şampiyonası'nda milli takımı temsil edeceğini ifade etti. Organizasyonun milli takım seçmelerinin bir ayağı olduğunu vurgulayan Çimen, buradan çıkacak sporcuların Türkiye'nin gelecekteki alt yapısını oluşturacağını söyledi.

24.02.2024 20:05
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100. Yıl Gençler Masa Tenisi Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonası, Amasya'da sürüyor.

Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya eleme müsabakaları oynandı.

Müsabakaları takip eden Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen, bu tarz organizasyonlar ile geleceğin şampiyon sporcularının yetiştirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Şampiyonaya 24 erkek 24 kadın takımın katıldığını hatırlatan Çimen, "Türkiye'nin gelecekteki alt yapısını oluşturan bir organizasyon. Buradaki sporcuların hepsi seçme sporcularımızdır. Burada dereceye giren çocuklarımızı alıp Avrupa Şampiyonası'nda, milli takımın temsili noktasında değerlendiriyoruz." dedi.

Çimen, organizasyonun milli takım seçmelerinin bir ayağı olduğunu belirterek, "Bizim için çok önemli bu organizasyon, sebebi ise geleceğin olimpiyat sporcuları buradan çıkacak, geleceğin başarılı sporcuları da buradan çıkacak, yani burası bizim geleceğimiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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