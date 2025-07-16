14 Numara Emekli Edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Malatya'da hayatını kaybeden Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın giydiği 14 numaralı forma emekli edildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, depremde hayatını kaybeden Türkaslan'ın giydiği 14 numaralı formanın emekli edildiği ve Yeni Malatya Stadyumu Güney Tribünü'nün adının ise "Ahmet Eyüp Türkaslan Tribünü" olarak değiştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "6 Şubat 2023'te yaşanan, milletimizi derin bir yasa boğan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde kaybettiğimiz, karakteri, duruşu ve örnek kişiliğiyle camiamızın gururu olan kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan'ın aziz hatırasını yaşatmak, bizim için bir vefa borcudur. Bu doğrultuda, Ahmet Eyüp Türkaslan'ın giydiği 14 numaralı forma, Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından emekli edilmiştir. Bu forma, artık hiçbir oyuncuya verilmeyecek, onun anısı sonsuza dek saklı tutulacaktır." ifadelerine yer verildi.