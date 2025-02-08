14 Yaşındaki Lara Mercan Atasoy, U-16 Kadın Milli Voleybol Takımı’na Seçildi

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ANTALYA'da Megaspor Kulübü'nde voleybol küçükler takımında orta oyuncu Lara Mercan Atasoy (14), U-16 Kadın Milli Voleybol Takımı'na seçildi. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Atasoy, "Adımı dünyaya altın harflerle yazdırmak ve milli takımı en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" dedi.

Antalya'da ilkokul 1'inci sınıfa giden Lara Mercan Atasoy'u, Megaspor Kulübü Başantrenörü Mahir Şaylan keşfetti. Atasoy'un voleybola yatkınlığını fark eden Şaylan, takıma alarak Lara'nın gelişmesi için destek verdi. 7 yıldır voleybol oynayan genç sporcu, yaşına rağmen elde ettiği başarıların ardından U-16 Kadın Milli Voleybol Takımı'nda oynamaya hak kazandı. 1,90 metre boyundaki Lara, takımına önemli katkı sağlıyor.

'VOLEYBOL BENİM İÇİN BİR TUTKU'

Voleybol oynamaktan keyif aldığını, her geçen gün kendini geliştirdiğini anlatan Lara Mercan Atasoy, "7 senedir voleybol oynuyorum. 1'inci sınıfa giderken Başantrenörümüz Mahir Şaylan okul bahçesinde beni fark etmiş. O farkındalıkla voleybol oynamaya başladım. Voleybol benim için bir tutku ve heyecan. Dünya takımlarında yer alarak daha iyi konuma gelmek istiyorum. Hedefim, A milli takıma girmek. Kendimi hep bu yönde motive ediyorum. Bazen düşebiliriz ama kalkmamız gerekiyor. Adımı dünyaya altın harflerle yazdırmak ve milli takımı en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" dedi.

'AVRUPA ŞAMPİYONASINA GİDECEĞİZ'

Milli takımı en iyi şekilde temsil etmek için çabaladığını belirten Atasoy, "Başantrenörümüz Mahir hocama, U-16 Kadın Milli Voleybol Takımı'nda oynamam için bilgi geldi. Düşünmeden kabul ettim. Benim için çok heyecanlı bir serüven. İlk gittiğimde çok farklı bir atmosferdi. Artık daha rahatım. Takım arkadaşlarımı motive etmeye başladım. Milli takımla Avrupa şampiyonasına gideceğiz. Antalya'yı başarılarımla gururlandırmak istiyorum" diye konuştu.

'EN DEĞERLİ OYUNCU VE EN İYİ ORTA OYUNCU SEÇİLDİ'

Yaşına rağmen Lara'nın önemli başarılar elde ettiğini belirten Megaspor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şaylan, "Lara yaşına göre çok başarılı. Küçükler takımımızda oynuyor. U-16 Kadın Milli Voleybol Takımına girdi ve Balkan Şampiyonası'nda sahaya çıktı. Şampiyonada en değerli oyuncu ve en iyi orta oyuncu seçildi. Milli takımımızı başarıyla temsil ediyor. Avrupa Şampiyonası'nda da ter dökecek. Lara'yı Mahir hocamız keşfetti. İlkokula giderken bahçede tanışmışlar. O günden bugüne Lara önemli bir sporcu oldu. Mahir hocamız, milli takımda oynayan ve adını dünyaya duyurmuş ablalarını desteklediği gibi Lara'yı da destekliyor" dedi.

'BÜYÜK TAKIMLARLA MÜCADELE EDİYORUZ'

Türk voleyboluna başarılı oyuncular kazandırdıklarını kaydeden Mustafa Şaylan, "Hedefimiz, Türk voleyboluna milli sporcular yetiştirmek. Onların yolunu açmak için çalışıyoruz. Antalya'nın kızlarını iyi yerlere taşımak istiyoruz. Her yıl Türkiye şampiyonalarındayız. Büyük takımlarla mücadele ediyoruz. Kızlarımız kendilerini kanıtlasın istiyoruz. Onlara her imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Hem akademik hem voleybol anlamında. Umarım hepsi başarılı olur" diye konuştu.